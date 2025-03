Real Madrid - Real Sociedad: alineaciones probables de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

El Santiago Bernabéu decidirá este martes 1 de abril qué equipo avanza a la final de la Copa del Rey. Real Madrid y Real Sociedad se juegan el billete a Sevilla en la vuelta de semifinales (21:30 horas), con ventaja para los blancos tras el 0-1 logrado en la ida en el Reale Arena, gracias a un solitario tanto de Endrick.

El equipo de Carlo Ancelotti llega al choque con las habituales bajas de los últimos partidos y sigue sin recuperar a ningún jugador. Courtois sigue fuera y Lunin volverá a ser titular. En la ida las lesiones ya condicionaron al Madrid en un partido en que el técnico italiano se vió obligado a rotar y no pudo contar ni con Jude Bellingham, ni con Kylian Mbappé, el jugador más en forma del equipo, pero aun así lo sacaron adelante. Se espera que mañana Carletto no especule y jueguen todos los titulares disponibles.

La Real Sociedad, por su parte, afronta el reto de remontar en el Bernabéu con la confianza de haber recuperado sensaciones en LaLiga tras vencer 2-1 al Valladolid. Imanol Alguacil no podrá contar una larga lista de jugadores importantes (Zakharyan, Becker, Pacheco y Brais) a la que se suma Álvaro Odriozola, que no podrá jugar ante su exequipo. Las noticias positivas para los txurriurdines son los regresos a la convocatoria de Aguerd, que superó unas molestias en el tendón rotuliano y de Oskarsson, que sufría una gastroenteritis y no jugó el pasado sábado.

El colegiado del partido será Javier Alberola Rojas, que estará respaldado en el VAR por Trujillo Suárez. El colegiado castellanomanchego ha dirigido al Real Madrid en catorce ocasiones, con un balance para los merengues de 10 victorias, 1 empates y 3 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad, tiene un historial de 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas con Alberola.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - REAL SOCIEDAD

Real Madrid: Lunin; Fran, Alaba, Asencio, Lucas; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Real Sociedad: Remiro; Aihen, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Zubimendi, Sucic, Olasagasti, Barrenetxea, Oyarzabal y Kubo.