Real Madrid - Real Oviedo: alineaciones probables de la jornada 36 de LaLiga EA Sports

Tras perder de forma matemática el título de Liga en el clásico del pasado domingo 10 de mayo ante el FC Barcelona (2-0), el Real Madrid afronta los tres encuentros restantes de LaLiga con evidente cautela por la cita mundialista y mirando ya al futuro. La temporada 2025/26 se cerrará sin títulos importantes por segundo año consecutivo, y en el club ya se trabaja en un nuevo ciclo que tendrá a José Mourinho como líder principal para intentar revertir el dominio culé en España, tal y como hizo en la 2011/12.

Los jugadores del Madrid, tras perder el Clásico / Enric Fontcuberta / EFE

El equipo blanco, que aún no tiene asegurada la segunda plaza que le daría el acceso a la Supercopa de España 2027, necesita únicamente un punto en los próximos tres partidos para certificar ese objetivo. No es una prioridad que genere excesiva preocupación en el club.

Por su parte, el Real Oviedo ya es equipo de Segunda División. Las últimas esperanzas se desvanecieron este lunes tras el empate del Girona ante el Rayo Vallecano, que dejó a los asturianos a 10 puntos de la salvación. Los de Almada descienden solo un año después de su épico ascenso tras remontar al Mirandés en el play-off.

Muchas dudas en el once de Arbeloa

El técnico madridista se encuentra con un importante número de bajas y problemas físicos que condicionan seriamente el once titular para el encuentro ante el Real Oviedo. Entre las confirmadas destacan: Éder Militão (lesión en el bíceps femoral), Federico Valverde (traumatismo craneoencefálico), Rodrygo (rotura de ligamento cruzado y menisco), Arda Güler y Ferland Mendy (lesiones musculares), siendo este último intervenido quirúrgicamente el lunes en Francia. Además, tampoco estarán disponibles Dani Carvajal (fisura de falange) ni Dani Ceballos (problemas en el tobillo).

Trabajan al margen o arrastran dudas Jude Bellingham, Antonio Rüdiger, Huijsen (gripe) y, especialmente, Kylian Mbappé, que es la principal incógnita. El francés se retiró del entrenamiento previo al clásico tras conocer que no sería titular y continúa con molestias en el músculo semitendinoso.

Mbappé, en el entrenamiento de este martes / Real Madrid

En cuanto a las dudas en el once, Brahim Díaz y Mastantuono se disputan el extremo derecho, mientras que en el lateral izquierdo Fran García parte como favorito por delante de Carreras. Thiago Pitarch podría empezar el partido como titular.

Situación del Oviedo

Los asturianos llegan al Santiago Bernabéu con el descenso ya consumado y con varias bajas importantes. Brandon Domínguez (lesión de rodilla) y Sidibé (por sanción) serán bajas seguras. Quedan en duda Dendoncker (molestias) y Eric Bailly (traumatismo craneoencefálico).

El único jugador con el puesto totalmente asegurado en el once es el portero Aarón Escandell. En ataque, Hassan y Thiago Fernández se disputan el extremo izquierdo. Además, Nacho Vidal, Reina y Fede Viñas están apercibidos de sanción y podrían perderse el siguiente partido si ven una tarjeta amarilla.

Alineaciones probables

XI del Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Thiago; Brahim, Vinicius Jr. y Gonzalo.

XI del Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Fonseca, Colombatto, Reina; Chaira, Thiago y Viñas.