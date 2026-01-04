Real Madrid - Real Betis, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

En directo
El Betis es un peligro en el Bernabéu
El Bernabéu es territorio conocido para el Betis. Los andaluces solo han perdido dos de sus últimos ocho desplazamientos a la capital de España, entre ellos tres 0-0 entre el 2019 y el 2022. Eso sí, para encontrar la última victoria de los verdiblancos en tierras merengues nos tenemos que remontar a la última jornada del 2019 cuando Loren y Jesé tumbaron al Madrid de Zidane.
El once que saca el 'Ingeniero' Pellegrini para intentar tumbar al Madrid en el Bernabéu: Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Marc Roca, Deossa, Antony, Fornals, Ruibal, Cucho.
Examen sin Mbappé
Cabe recordar que el Real Madrid tiene la baja importante de Kylian Mbappé. El delantero francés sufre un esguince en su rodilla izquierda que le debería mantener varias semanas de baja. Ayer, sin embargo, Xabi jugó al despiste con los tempos de recuperación del galo. "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos, para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperamos...", declaró el técnico.
¡El once del Real Madrid!
Estos son los futbolistas escogidos por Xabi Alonso. Juegan Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.
La previa del Real Madrid - Real Betis
Huijsen, descartado
El central, con molestias, no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid a pesar de que Xabi Alonso dejó abierta la posibilidad de que sí que estuviera en la lista. Más problemas defensivos para los blancos, que sí que podrán contar con Dani Carvajal.
El Madrid y Xabi Alonso se la juegan
¡Buenas tardes! Después de la victoria del Barça contra el RCD Espanyol, el Real Madrid no puede fallar ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu si no quiere acabar la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025/26 a siete puntos del equipo blaugrana, líder de la competición. Xabi Alonso se la juega antes de la Supercopa de España en Arabia.
