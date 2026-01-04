Real Madrid - Real Betis, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Examen sin Mbappé

Cabe recordar que el Real Madrid tiene la baja importante de Kylian Mbappé. El delantero francés sufre un esguince en su rodilla izquierda que le debería mantener varias semanas de baja. Ayer, sin embargo, Xabi jugó al despiste con los tempos de recuperación del galo. "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos, para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperamos...", declaró el técnico.