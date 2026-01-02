Real Madrid - Real Betis: alineaciones probables para el partido de Liga

La ausencia de Kylian Mbappé por una lesión de rodilla marca el partido que disputarán Real Madrid y Real Betis este domingo en el Santiago Bernabéu. Los dos conjuntos necesitan los puntos para mantenerse en la lucha por sus respectivos objetivos en la competición doméstica.

Al margen del francés, Xabi Alonso tampoco podrá contar con Alexander-Arnold, Militao y Carvajal, por lesión, si bien el español ha vuelto a entrenarse con el objetivo de llegar a la Supercopa de España. Por su parte, Brahim Díaz se encuentra disputando la Copa África con la selección de Marruecos.

Las dudas respecto al once que alineará el técnico surgen en el centro de la zaga, donde Rüdiger, Huijsen y Asencio pelean por dos puestos, y con la posible inclusión de Camavinga en el equipo. El francés podría entrar por un Arda Güler venido a menos en los últimos meses, mientras que Tchouameni y Bellingham son fijos en el once.

Gonzalo, en plena celebración / Efe

Por su parte, arriba Rodrygo y Vinicius tienen el puesto asegurado. Gonzalo podría entrar como delantero centro titular en el lugar de Mbappé, pero Xabi tendrá que valorar la posibilidad de que Mastantuono ocupe el perfil derecho y sea Rodrygo el que actúe de '9'.

El Betis se ha visto muy mermado por la Copa África, ya que Abde, Bakambu y Amrabat están ahora mismo disputando el torneo. Pellegrini tampoco tendrá disponibles a Isco, Diego Llorente y Junior Firpo, pero recupera a Antony, que regresará a la titularidad para formar ataque junto al Cucho Hernández, Fornals y Ruibal.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - REAL BETIS:

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.

Real Betis: Valles, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Deossa, Marc Roca, Antony, Fornals, Ruibal y Cucho Hernández.