El Real Madrid quiere reactivar la renovación de Vinicius tras la salida de Xabi Alonso

La destitución de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barça pilló a todo el mundo por sorpresa, pues las sensaciones no habían tenido nada que ver con otros partidos en los que el Real Madrid salió escaldado, como contra el Atlético en el derbi o el Liverpool en Champions. Su marcha, además, no ha provocado una variación inmediata en el juego del equipo, que cayó estrepitosamente en la Copa del Rey contra el Albacete. Sin embargo, sí que ha podido causar un cambio de rumbo en la continuidad de Vinicius.

El club blanco confía en que puede reactivar la renovación de una de sus estrellas este mes de enero tras la salida del técnico tolosarra, según Antón Meana en el programa 'Carrusel Mercato', de la Cadena SER. El brasileño no congeniaba con Xabi Alonso, especialmente desde su prematura sustitución en el clásico del Bernabéu, en la que fue cambiado en el minuto 72. Además, fue uno de los tres futbolistas del primer equipo, junto con Trent y Mastantuono, que no se despidieron del ya exentrenador madridista.

Mismo protagonismo que Mbappé

Según el citado medio, el Real Madrid sigue siendo optimista y piensa que Vinicius va a aceptar la renovación, pues Arbeloa le va a dar protagonismo y lo va a poner al nivel de importancia de Mbappé. El futbolista de 25 años, que estuvo muy cerca de proclamarse ganador del Balón de Oro en 2024, quiere recuperar o, al menos, acercarse al rendimiento que mostró en aquella temporada, en la que los blancos conquistaron la decimoquinta Champions.

No obstante, el club, que no tiene previsto hacer ningún fichaje en el mercado de invierno, puesto que consideran que Arbeloa debe sacar rendimiento a una plantilla que es buena, cree que la renovación no se va a anunciar antes de acabar la temporada, siempre según el mencionado programa. El objetivo que se ha propuesto el Real Madrid es el de acercar posturas en enero, mes en el que quieren reactivar las conversaciones con el entorno del futbolista, ahora que Xabi Alonso ya no es el entrenador del conjunto blanco.