Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu
¡Ya están los jugadores ejercitándose sobre el césped del Bernabéu a 45 minutos para el inicio del partido! Interesante saber cómo reaccionará el estadio madridista cuando la megafonía recite el once inicial tras perder el pasado miércoles ante el Benfica.
Mientras esperamos el inicio del partido, un madridista, Carlos Alcaraz, acaba de ganar en Australia un nuevo grande. El murciano ha derrotado a Novak Djokovic en cuatro sets
Una parte de la afición del Real Madrid ha recibido con pitos a sus jugadores cuando han llegado al estadio Santiago Bernabéu. No perdonan la derrota en Lisboa ante el Benfica. Veremos lo que pasa cuando salten al césped
El once del Real Madrid
Recién salida del horno la alineación del Real Madrid. Juegan Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Arda Güler, Tchouaméni, Mastantuono, Bellingham, Vinicius Jr y Mbappé.
El Madrid recibe al Rayo
¡Buenos días! ¡Feliz domingo! Bienvenidos al directo del partido de la jornada 22 de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.
