REAL MADRID

Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal

Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal / Associated Press/LaPresse / LAP

Carlos Monfort

Carlos Monfort

