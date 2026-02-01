En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Real Madrid - Rayo Vallecano: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Rayo Vallecano de la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26
Antonio Romero (Cadena SER): "Esta amarilla a Gumbau no es ni falta"
Álvaro Benito (Cadena SER): "El Madrid está muy pasivo en el gol del Rayo..."
Paco González (COPE): "Este centro del campo habrá robado cuatro balones entre todos en toda su carrera"
Tomás Roncero (Cadena SER): "Tchouameni lleva un día... Está horrible"
Miguelito (COPE): "Arbeloa reacciona poniendo a calentar a Gonzalo"
Paco González (COPE): "Si la defensa espera ayudas de Mastantuono, Ceballos y Güler van apañados"
Manolo Lama (COPE): "Madr mía que blandura defensiva. Courtois con los brazos en jarra. No se lo cree. Empata el Rayo"
Manolo Lama (COPE): "Mbappé ha enviado a Díaz de Mera a freír espárragos"
Paco González (COPE): "No es penalti. El primero que agarra es Mbappé"
Empieza la segunda mitad. Ceballos entra por Asencio en el Real Madrid
- Elche - FC Barcelona, en directo hoy: partido, resultado y marcador de la LaLiga EA Sports, en vivo
- ¿Se equivocó el Madrid con Endrick? 'Vino a cambiar la liga
- Manolo González: 'Tanta polla de Europa... A ver si nos estamos equivocando
- Ansu Fati activa su mejor versión
- The Telegraph: Carrick quiere a Rashford para su United
- Oficial: El Barça ficha a Juwensley Onstein
- Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': 'Estoy avergonzada
- Rechazo a la llegada de Emery al Real Madrid: 'El problema no estaba ni en el banquillo ni en Xabi