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Real Madrid - Rayo Vallecano, hoy en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de la Liga
Sigue el minuto a minuto del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu
Fede Valverde, de la F1 al Bernabéu
El uruguayo del Real Madrid se pasó por Madring antes de concentrarse con el equipo blanco de cara al partido frente a los vallecanos.
Los banquillos de Real Madrid y Rayo Vallecano
A la espera de su oportunidad en el Real Madrid: Lunin, Asencio, Huijsen, Camavinga, Endrick, Trent, Tchouaméni, Arda Güler, Cucurella, Espí, Brahim y Thiago.
Y en el Rayo Vallecano: Cárdenas, Adrián Molina, Kumbulla, Alemao, Mujaid, Balliu, Pelayo, Oscar Valentín, De las Sias, Becerra y Marco Román.
Gran sorpresa en la portería del Rayo; debuta el portero indonesio
Emil Audero es la gran sorpresa en el once titular rayista. El meta nacido en Indonesia con nacionalidad italiana está cedido por el Como 1907 y deja en el banquillo a Cárdenas. También es el estreno en el once del israelí Giorgi Tsitaishvili.
El once del Rayo Vallecano
Beñat San José plantea este equipo titular en el Santiago Bernabéu:
Audero; Ratiu, Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López, Camello, Tsitaishvili, Pedrosa, Álvaro, Lejeune y Bouare.
Brahim y Cucurella, suplentes
Se caen del once inicial, también Huijsen y Camavinga. Busca 'Mou' más control del balón en el centro del campo con Bernardo y fuerza con Valverde.
Primera titularidad de Diomande
El marfileño tendrá por fin la oportunidad de demostrar sus cualidades de inicio. También entra Rüdiger en el eje y las otras dos novedades son Álvaro Carreras y Bernardo Silva.
¡Once del Real Madrid con sorpresas!
Mourinho sale con Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Bernardo Silva, Fede Valverde, Bellingham; Diomande Mbappé y Vinicius Junior.
Florentino, muy cariñoso con Vinicius
El presidente del Real Madrid, como es habitual, acaba de recibir a los futbolistas blancos a su llegada al Santiago Bernabéu. Florentino ha hecho un aparte con Vinicius Junior y se ha mostrado especialmente cariñoso con el brasileño.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido de la quinta jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Los de José Mourinho necesitan reencontrarse con la victoria liguera tras el KO en La Cartuja para no perder comba con el Barça.
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