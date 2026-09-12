Real Madrid - Rayo Vallecano, hoy en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de la Liga

Los banquillos de Real Madrid y Rayo Vallecano

A la espera de su oportunidad en el Real Madrid: Lunin, Asencio, Huijsen, Camavinga, Endrick, Trent, Tchouaméni, Arda Güler, Cucurella, Espí, Brahim y Thiago.

Y en el Rayo Vallecano: Cárdenas, Adrián Molina, Kumbulla, Alemao, Mujaid, Balliu, Pelayo, Oscar Valentín, De las Sias, Becerra y Marco Román.