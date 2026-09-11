Real Madrid - Rayo Vallecano: horario y dónde ver el partido de la Liga EA Sports por TV y en directo

El Real Madrid afronta este sábado 12 de septiembre una nueva jornada de LaLiga con el objetivo de volver a la senda de la victoria. El conjunto blanco recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en la quinta jornada del campeonato. El equipo madridista llega al encuentro tercero en la clasificación, con nueve puntos de doce posibles.

El duelo llega apenas unos días después del debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán, resuelto con una victoria por 2-1 en el Bernabéu. Sin embargo, el triunfo europeo no terminó de despejar las dudas alrededor del equipo. La afición volvió a mostrar su descontento durante el encuentro y varios jugadores, especialmente Vinicius, recibieron los pitos de un sector de la grada. Mourinho salió en defensa del brasileño y dejó claro que mantiene toda su confianza en él.

Vinícius abandona el terreno de juego acompañado por José Mourinho, durante el partido de Liga de Campeones ante el Inter de Milán. / JUANJO MARTIN / EFE

En el otro lado estará un Rayo que afronta una temporada marcada por los cambios. El conjunto vallecano estrenará nuevo entrenador esta campaña, Beñat San José, después de que Íñigo Pérez pusiera fin a su etapa en el banquillo tras llevar al equipo hasta la primera final europea de su historia, la de la Conference League, perdida ante el Crystal Palace.

El inicio de curso del Rayo no ha sido sencillo. Los madrileños solo habían sumado un punto en las tres primeras jornadas, aunque consiguieron su primera victoria de la temporada justo antes de visitar el Bernabéu, al derrotar por 3-2 al Racing de Santander en Butarque. El conjunto franjirrojo, además, continúa disputando sus partidos como local fuera de Vallecas debido a que su estadio todavía no ha sido habilitado.

El horario del Real Madrid - Rayo Vallecano

El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano se disputará este sábado 12 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

Dónde ver el Real Madrid - Rayo Vallecano por TV y online

El encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano podrá seguirse en directo en España a través de DAZN.

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