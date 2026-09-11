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REAL MADRID

Real Madrid - Rayo Vallecano: alineaciones probables de la jornada 5 de la Liga EA Sports

Los blancos vuelven a la Liga tras caer ante el Betis la semana pasada y ganar al Inter en el estreno de Champions

Kylian Mbappe y Arda Güler posan para la foto del máximo goleador y mejor jugador joven de la pasada Champions.

Kylian Mbappe y Arda Güler posan para la foto del máximo goleador y mejor jugador joven de la pasada Champions. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid afronta este sábado una nueva jornada de LaLiga con el objetivo de mantener el pulso por el liderato y recuperar las buenas sensaciones ante su afición. El conjunto de José Mourinho recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu después de superar al Inter de Milán en Champions, pero con la necesidad de ofrecer una versión más convincente tras las dudas que dejó el equipo en sus últimos compromisos.

El conjunto blanco llega al encuentro con varias novedades respecto al último partido europeo. Mourinho recupera a Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, que no pudieron participar ante el Inter por sanción. Los tres tienen opciones de regresar al once, aunque el técnico portugués ha reconocido que la acumulación de partidos puede provocar rotaciones.

La gran incógnita vuelve a estar en el lateral derecho. Trent Alexander-Arnold podría regresar al banquillo, dejando su sitio a Denzel Dumfries, mientras que Rüdiger apunta a volver a la titularidad en el centro de la defensa junto a Huijsen. Cucurella completaría la línea defensiva por la izquierda.

José Mourinho da instrucciones a Trent en el partido de Champions contra el Inter

José Mourinho da instrucciones a Trent en el partido de Champions contra el Inter / Real Madrid

En el centro del campo, Valverde, Bernardo Silva y Bellingham aparecen como los principales candidatos para formar la medular. Güler, por su parte, recuperaría su posición en la línea ofensiva junto a Vinicius y Mbappé. El brasileño será uno de los grandes focos de atención después de los pitos que recibió ante el Inter y de la defensa pública que Mourinho hizo de su jugador en la previa. El técnico portugués espera recuperar al mejor Vinicius y volvió a respaldarle ante las críticas.

Además, Yan Diomande vuelve a aparecer como una alternativa para el once, aunque en SPORT apostamos por mantener a Güler como titular. El joven costamarfileño todavía no ha debutado como titular desde su llegada al Real Madrid y Brahim también pelea por ese puesto después de su buena actuación ante el Inter.

Un Rayo muy condicionado por las bajas

El conjunto vallecano llega al Bernabéu con varias ausencias importantes, especialmente en la banda derecha. Jorge de Frutos y Fran Pérez están sancionados, mientras que Isi Palazón y otros jugadores continúan fuera por lesión.

Beñat San José tendrá que modificar su equipo habitual y todo apunta a que apostará por un 4-2-3-1, con Dani Cárdenas bajo palos y Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss y Pedrosa formando la defensa. Óscar Valentín y Bouare ocuparían la zona central, con Unai López y Pedro Díaz por delante.

En ataque, Álvaro García y Sergio Camello serán las principales amenazas del conjunto franjirrojo. El delantero llega en un buen momento y se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo en este inicio de curso.

Alineaciones probables

XI del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinicius.

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XI del Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Valentín, Bouare; Pedro Díaz, Unai López; Álvaro García y Camello.

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