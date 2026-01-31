Real Madrid - Rayo Vallecano: alineaciones probables para el partido de LaLiga

El Real Madrid se cayó a último momento del top-8 de la fase de liga de la UEFA Champions League al perder por 4-2 ante el Benfica en Portugal, por lo que deberá disputar la ronda de play-offs para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea.

Sin embargo, la actualidad en el mundo del fútbol no cesa y el conjunto madridista deberá reponerse del revés en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano si no quiere distanciarse aún más con el FC Barcelona, ya que una derrota podría suponer que la brecha se abriera hasta los cuatro puntos.

Anatoliy Trubin cabecea el 4-2 en la última jugada del partido entre Benfica y Real Madrid / MIGUEL A. LOPES / EFE

Por su parte, el Rayo Vallecano llega al choque ante los merengues tras una racha negativa de tres derrotas frente Alavés, Celta de Vigo y Osasuna, que le ha supuesto caer eliminado de la Copa del Rey y hundirse en la tabla de clasificación de LaLiga hasta el punto de encontrarse en plena lucha por la permanencia.

Las bajas en ambos conjuntos

Para el derbi madrileño Álvaro Arbeloa no podrá contar con todos sus jugadores disponibles, ya que Éder Militao continuará siendo baja hasta marzo tras su rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Más allá de la baja confirmada del brasileño, hay otros futbolistas que se mantienen como duda, pues Trent Alexander-Arnold arrastra todavía una lesión en el recto anterior, Antonio Rüdiger sigue con molestias en la rodilla y Ferland Mendy tiene problemas en el gemelo. Sin contar las bajas por lesión, se espera que el técnico madridista utilice una alineación parecida a la vista en Lisboa, con la duda de Tchouaméni o Camavinga en mediocampo y de Rodrygo o Mastantuono en derecha.

En cuanto al Rayo Vallecano, su entrenador Íñigo Pérez llega con menos opciones de cara a alinear un once, debido a que su enfermería está algo más llena. Como bajas confirmadas aparecen Abdul Mumin, lesionado de gravedad tras romperse el ligamento cruzado anterior, y Diego Méndez, también con problemas físicos. En cuanto a las dudas, Andrei Ratiu sigue tocado del sóleo pero no está descartado, mientras que Iván Balliu está a la espera de recibir el alta médica. Unai López podría entrar en la convocatoria a última hora, aunque aún es duda.

Alineaciones probables para el partido

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouámeni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Alias Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García; De Frutos