REAL MADRID
Un Bernabéu dividido recibe con hostilidad al Madrid tras el fiasco de Lisboa: "Jugadores, mercenarios"
La megafonía protegió a los jugadores blancos en la presentación de los titulares, pero el sonido ambiente volvió a estar dominado por los abucheos a los futbolistas
El madridismo está más dividido que nunca. Algo que quedó demostrado en el recibimiento a los jugadores después del fiasco en Lisboa. Desde el calentamiento hubo un clima hostil por parte de los más madrugadores, acallados por la Grada Fans, colectivo de animación oficial del Real Madrid.
El público quiso aplicar la meritocracia con los futbolistas. Al lado de la tribuna de prensa se escuchó un cántico que se ha vuelto en una constante, sobre todo en los alrededores del Bernabéu antes de los partidos. "Jugadores, mercenarios", a quien el madridismo sigue responsabilizando de la situación que atraviesa el club que dirige Arbeloa.
Algunos paños blancos asomaron, sobre todo en los sectores pegados a los córners. Desde el club se temía una protesta organizada y atribuida a UltrasSur, el colectivo radical que el propio Florentino expulsó en 2013. Con todo, los pitos fueron transversales y dirigidos, mayormente, a los que la afición considera como actores principales de la crisis.
Huijsen, Bellingham -se fue lesionado en el minuto 8-, Mastantuono y Vinicius -abrió la lata con un golazo- fueron los principales destinatarios de los silbidos de un madridismo que no ha tolerado la secuencia reciente de resultados. Después de la paz firmada en el partido frente al Mónaco, la contrariedad volvió a dominar el ambiente de un campo dividido entre habituales y turistas.
