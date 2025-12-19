El Real Madrid se rasca el bolsillo por la primera titularidad de Endrick

Endrick jugó 77 minutos en la sufridísima victoria del Real Madrid en Talavera (2-3) en la eliminatoria, a partido único, de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Y, el club merengue tendrá que pagar por ello.

El portal brasileño GloboEsporte ha detallado todos los variables en el contrato de traspaso del internacional brasileño entre el Palmeiras, su club formador y donde se profesionalizó, y el Real Madrid. Uno de los bonos acordados prevé el pago de 75.000 euros por cada encuentro oficial en el que su delantero centro actúe, como mínimo, 45 minutos.

Esta circunstancia ocurrió por primera vez esta temporada en Talavera. Hasta entonces, Xabi Alonso, que no ha contado para nada con el joven futbolista de 19 años, no lo había incluido en ningún once titular.

Anteriormente, el ex del Palmeiras solo había jugado dos veces en este curso: once minutos en Liga (en la goleada por 4-0 en el Bernabéu ante el Valencia) y otros once en el último compromiso de la Champions, cuando, los blancos perdiendo en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola (1-2) y, a la desesperada, intentaron salvar los muebles.

Endrick vive en el banquillo desde que llegó Xabi Alonso / EFE

El técnico vasco no cuenta para nada con Endrick, que no ha alcanzado ni los cien minutos en lo que llevamos de temporada. Desde que obtuvo el alta médica, a mediados de septiembre, de la lesión muscular que le impidió estar en el Mundial de Clubes, Endrick no ha sido alineado en 16 partidos, los cuales ha visto al completo desde el banquillo... o haciendo ejercicios de calentamiento que no le han servido para nada.

Con este escenario, es lógico que sus agentes le hayan buscado una salida temporal. Esta está sellada, ocurra lo que ocurra, este fin de semana en el Real Madrid - Sevilla. El '9' será cedido al Olympique Lyon en el mercado invernal.

A contrarreloj, el brasileño espera gozar en la Ligue 1 de los minutos que le ha robado Xabi Alonso para poder seguir optando a ir al Mundial 2026. Ancelotti lo conoce y sabe a la perfección cuál puede ser su rendimiento, porque lo tuvo a sus órdenes el curso pasado en Madrid, donde tuvo un papel clave para que los merengues alcanzaran la final de la Copa del Rey, donde fueron derrotados por el Barça, con un gol en la prórroga de Jules Koundé (3-2).

Casi un millón de euros en variables

Con los 75.000 euros del partido de Talavera, los variables de Endrick han llegado a los 955.000 euros desde que aterrizó en el Real Madrid en julio de 2024 después de haber completado la mayoría de edad.

Este registro se desglosa, en primer lugar, en 245.000 euros por los 7 goles marcados la temporada anterior -en esta todavía no se ha estrenado-, porque cada vez que ve portería o da una asistencia, el Madrid desembolsa 35.000 euros.

Otros 675.000 euros son por los nueve partidos en los que, siendo titular, ha jugado un mínimo de 45 minutos. Y los 35.000 más sorprendentes son... ¡por cada penalti sufrido! Y, en su caso, esto ocurrió una vez, en septiembre de 2024. En caso de que Endrick hubiera transformado la pena máxima, el club de Florentino Pérez solo abonaría una de las acciones: o el gol o el penalti.

Los otros bonos contemplados no se han hecho, de momento, efectivos. Son un millón de euros si el Madrid gana la Liga y Endrick juega mínimo ocho encuentros de titular. Otro millón de euros si los blancos son semifinalistas de la Champions con Endrick siendo titular en tres ocasiones. Y dos millones de euros, si el Madrid conquista la Champions con el brasileño siendo titular en cuatro encuentros.

Por lo que se refiere a premios individuales, se contempla un millón de euros por el Golden Boy o el Premio Kopa. Un millón más por estar en el podio del Balón de Oro o del FIFA The Best, y dos millones si gana uno de estos dos certámenes.

Cumplió todos los variables en Brasil

Endrick llegó al Real Madrid rodeado de una gran expectación y con una presentación galáctica en el Santiago Bernabéu. Desde que se comprometió con el club merengue, tuvo un rendimiento de menos a más con el Palmeiras y, consecuencia de ello, fue que cumplió todos los variables estipulados, que fueron de 12,5 millones de euros.

El Verdao recibió 10 'kilos' porque Endrick marcó más de 20 goles y por cada cinco de ellos, el Madrid abonaba 2,5 millones. Los 2,5 millones restantes correspondieron a su primera convocatoria con la absoluta de Brasil (1.250.000 euros) y su primera titularidad con la Seleção (otros 1.250.000).

El fichaje de Endrick, entre el precio de traspaso y variables (47,5 millones), comisiones e impuestos le ha costado al Real Madrid 72 millones de euros.