El Real Madrid quiere oír los audios de Trujillo y Alberola

La resaca arbitral del partido Real Madrid-Girona sigue viva para el equipo madridista, que quiere escuchar la conversación que mantuvieron el árbitro principal Alberola Rojas y el encargado del VAR Trujillo Suárez para saber el motivo concreto de por qué no se revisó la jugada.

En el club blanco quieren dejar claro que si el equipo se ha desenganchado de la Liga es, principalmente, por culpa del bajo nivel de juego del equipo. Reconocen que no está a la altura esperada y que si se ha alejado del Barcelona es por no rendir como se espera del nivel de su plantilla.

Preguntas

Pero se niega a admitir errores de bulto de los árbitros contra sus intereses, que creen se suceden jornada tras jornada en la que se sienten perjudicados. Un sentimiento que también tienen la mayoría de los equipos de Primera División. Mantienen que el sistema arbitral es heredado de la estructura de la etapa de Negreira, con árbitros que crecieron a la sombra del vicepresidente que está siendo investigado por cobrar del Barcelona.

Mbappé es atendido con una pequeña brecha en la ceja derecha / EFE

En el Real Madrid se hacen preguntas que quieren despejar respecto al codazo sufrido por Mbappé en el área del Girona. El primero es el motivo que llevó a Trujillo Suárez a no sugerir a Arbeloa Rojas que revisara la jugada. No lo entienden y por eso quieren escuchar la conversación que mantuvieron para que el colegiado principal hiciera un gesto contundente y definitivo con los brazos de que no había penalti ni nada que discutir.

Imágenes tardías

El segundo punto es conocer por qué las imágenes de la realización de televisión no mostró a los espectadores de pago el alcance del golpe. Hasta horas después de finalizar el partido no se pudo ver que Mbappé sangraba producto del codazo, además de la nitidez de nuevas pruebas de la dureza del golpe. La Liga del Fútbol Profesional, responsable de la realización, niega que se ocultaran las imágenes y resalta que la jugada se repitió hasta en ocho ocasiones. En el Madrid no extraña la respuesta y que no explique por qué no se vio como el jugador sangraba.

El Madrid se acoge a esa ventana abierta de la RFEF desde 2024 de publicar los audios del VAR cuando son solicitados. El control del VAR no corresponde a la LFP sino a la Federación, porque es un trabajo arbitral, gestionado por el Comité Técnico de Árbitros y que se controlan desde la sede central de la RFEF en Las Rozas.