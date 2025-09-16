El Real Madrid quiere a Nico Paz de vuelta en 2026

Los caminos de Nico Paz y el Real Madrid están condenados a reencontrarse. Más pronto que tarde. Las intenciones del club blanco son las de recuperar a la mayor celeridad posible al futbolista argentino que ha arrancado su segunda temporada en el Como italiano de Cesc Fàbregas con un rendimiento más que notable.

Según el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el Real Madrid estaría trabajando en recuperar al futbolista formado en La Fábrica para 2026, tras dos temporadas en tierras italianas.

La situación contractual del argentino es la siguiente. El verano pasado el Madrid ingresó 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos, pero se guardó una opción de recompra. De entrada, el club blanco se aseguró el 50% de una futura venta, además de tres opciones de recomprar al futbolista. La primera ya ha expirado, que era en este 2025 por 8 millones de euros, en el 2026 será de 9 millones, mientras que en 2027 alcanzará los 10 'kilos'.

Es aquí donde entra la petición de Xabi Alonso, que considera que la incorporación de Paz daría un salto de calidad a la vertiente ofensiva de su nuevo equipo. Numerosos equipos han llamado a la puerta del Como para tratar de llegar a un acuerdo por el futbolista, pero el argentino no quiere oír hablar de ningún club que no sea el Real Madrid. Incluso el Tottenham Hotspur llegó a ofrecer 70 millones de euros este verano por él. El Como se negó a abrirle la puerta.

La temporada pasada, Nico fue uno de los futbolistas revelaciones de la Serie A. Con el equipo que dirige Cesc Fàbregas, disputó 35 encuentros en los que anotó seis tantos y repartió nueve asistencias. En este nuevo curso que acaba de dar comienzo, Paz no ha bajado el ritmo: dos tantos y un pase de gol en cuatro partidos.