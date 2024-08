El Real Madrid quiere lucir a Mbappé en su estreno liguero en Mallorca

El Real Madrid se estrena en LaLiga en Mallorca luciendo su refuerzo estrella, Kylian Mbappé. La presencia del francés hace de los blancos un equipo temible en ataque. También será el debut de Jagoba Arrasate en el banquillo bermellón, que afronta un estreno duro que pondrá a prueba ese fútbol solidario que propone el de Berriatua. Son Moix se vestirá de gala con un lleno hasta la bandera para ver el estreno del francés en el izado del telón liguero en el que recibe al campeón, que intimida aún más que la temporada pasada.

Un campo complicado

El guión previsto será el acostumbrado cuando se trata de un partido entre un meritorio y un aspirante. La iniciativa la llevará el poderoso, aunque este Madrid afronta un nuevo escenario sin el control que aportaba Kroos a la posesión y la salida de balón. Se encontrará a un Mallorca que nunca ahorra esfuerzos, una seña de identidad que casa con las ideas de su nuevo entrenador.

Sin embargo, deberá medir bien la presión ante un rival que puede reventar a cualquiera cuando le dejas espacios. Vinicius y Mbappé son dos puñales a los que deben vigilar de cerca, sin descuidar a otros jugadores como Bellingham o Rodrygo, que también pueden hacer un siete si les dejan utilizar el bisturí.

El Madrid tiene un ataque temible / Perform

Mallorca no ha sido una plaza fácil para los blancos en esta última etapa de Ancelotti al frente del equipo madridista, con dos triunfos y dos derrotas que descubre el sufrimiento de los blancos en Son Moix. Sabe que los bermellones no hace rehenes como muy bien sabe Vinicius, que ha sufrido a sus defensas (Raíllo y Maffeo) con los que ha salido regañado más de una vez. Volverá a ser un partido áspero salvo que el colegiado ponga límites.

Cambios en las estructuras

Arrasate, que solo tiene la baja de Llabrés, ha armado con solidez este nuevo Mallorca, aunque su cambio táctico de cinco a cuatro defensas está en proceso. “Es un cambio radical”, asegura Raíllo, jefe de la zaga, que está acostumbrado a esa solidaridad destructiva que el nuevo técnico quiere equilibrar con algo más de amenaza ofensiva.

El Madrid es un buen sparring para medir esta nueva etapa bermellona, que se aleja algo de las tácticas de su antecesor Javier Aguirre. Sin embargo, se mantiene ese espíritu de “pelear como una familia” como lo define el capitán.

Los onces de Mallorca y Madrid / SPORT

Ancelotti, que llega con las ausencias de los lesionados Alaba y Camavinga, también está en proceso de encontrar un estilo sin Kroos, “que no tiene sustituto”. En la Supercopa de Europa opuso dos medios centros, Tchouameni y Valverde, por detrás de Vinicius, Bellingham y Rodrygo, con Mbappé más arribas.

Sin balón, el italiano pretende que Rodrygo repliegue con Bellingham para el 4-4-2, tarea que va a tener que trabajar o buscar otras soluciones si no funciona. No se espera que haga modificaciones en el once respecto al que ganó al Atalanta el miércoles, aunque tampoco se descartan ante el escaso tiempo de entrenamiento que llevan algunos de sus internacionales.