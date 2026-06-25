El Real Madrid quiere hacer caja con Nico Paz

Mercado muy movido para Nico Paz. El mejor centrocampista de la Serie A e internacional con Argentina en el Mundial se juega su futuro en los despachos. Su intención siempre ha sido la de continuar en el Como, donde es capitán general con 21 años, pero el destino del tinerfeño lo decidirá el Real Madrid. Tal y como ha avanzado Fabrizio Romano, este jueves se producirá una reunión donde la entidad blanca comunicará al club italiano que reactivará la cláusula de recompra de nueve millones que tiene sobre el jugador.

Aprovechar la inflación del mercado

El Real Madrid está en una nueva fase del mercado después de hacer incorporaciones que Mourinho consideró como prioritarias. Es decir, las que afectaban a la parcela defensiva, para la que el club blanco ha cerrado a Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Se hará oficial en breve el fichaje de Denzel Dumfries. Todavía se busca un central más y la prioridad sigue siendo un ‘box-to-box’, tal y como ha informado este diario.

El joven Nico Paz jugador del Como y de la selección de fútbol de Argentina. / Roberto Bregani / EFE

El problema es que el Real Madrid necesita hacer hueco en su plantilla para la llegada de un perfil como el de Enzo Fernández. Igualmente, necesita compensar una balanza de ingresos y gastos en el mercado que ya va camino de los 80 millones de euros, que se suman a la cuenta de los cerca de 200 que invirtió en el mercado de verano del año pasado. Curiosamente, la actual ventana ha servido para enmendar la actual.

El Real Madrid está viendo en sus propias carnes las tasaciones de mercado actuales. Por ejemplo, los 80 millones de euros que el West Ham está pidiendo por Mateus Fernandes, otro de los mediocampistas que han estado en la lista de deseos de Mourinho. De ahí que vea a Nico Paz como un diamante en bruto que puede explotar económicamente. Toda vez que ha quedado descartado su regreso al club después de que este le confirmase esta intención. Sin embargo, la llegada del portugués ha cambiado la hoja de ruta.

Precio cerrado al Como de 60 millones

La idea es que Nico Paz hiciese la pretemporada a las órdenes de Mourinho para que este pudiese valorar una posible o no incorporación. Los movimientos de mercado han precipitado una solución distinta. Tras la llegada de Bernardo Silva y conociendo que Mourinho tiene en alta estima a Arda Güler, al internacional argentino solo se le abre una posibilidad de seguir creciendo fuera de Valdebebas. Se fue en agosto de 2024 con el clásico condicionante que impone el Real Madrid a sus canteranos y que pasa por preservar el 50% de los derechos federativos, así como sucesivas opciones de recompra.

Nico Paz celebra un gol con la camiseta del Como 1907 / EFE

El precio de retomar el control de un jugador va en aumento conforme pasan los años, de ahí que el club blanco haya decidido ejecutar ahora la compra, aprovechando, además, el pico de exposición y forma del futbolista. Conscientes de la burbuja del mercado actual, el Real Madrid ha querido trasladar una opción cerrada de 60 millones para que el Como pueda comprar a Nico Paz, eje angular del proyecto de Cesc Fabregas en su histórica clasificación para la Champions por primera vez en su historia.

El Real Madrid le dará al Como la oportunidad de comprar el 100% de los derechos del argentino por 60 millones de euros, que es el triple del máximo importe que ha pagado el equipo italiano. Un underdog en los últimos años cuyos fichajes más caros han sido Jesús Rodríguez (22,5 millones al Betis), Nicolas Kuhn (19 millones al Celtic) y Martin Baturina (18 millones al Dinamo de Zagreb). El Real Madrid volvería a poner una cláusula de recompra sobre el futbolista de 80 millones, según informan desde Italia. Ahora bien, si el Como rechaza esta cantidad cerrada, más clubes podrían unirse a la carrera en la que ya han tomado posiciones equipos como el Inter de Milán.