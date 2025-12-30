El Real Madrid quiere blindar a Brahim

Brahim Díaz sigue brillando con Marruecos en la Copa África de Naciones: se ha convertido en el primer futbolista que con este país ha marcado en tres partidos consecutivos en dicha competición desde antes de los años 80. Vio puerta frente a Comoras, Mali y Zambia en la fase de grupos, clasificando a 'los leones del Atlas' para los octavos de final, donde ya esperan a uno de los mejores terceros clasificados en esta ronda inicial.

Paralelamente, aparecen informaciones sobre el futuro de Brahim Díaz con el Real Madrid. El futbolista nacido en Málaga regresó al Santiago Bernabéu en el verano de 2023, tras dos temporadas cedido en el AC Milan. Su contrato le vincula al club blanco hasta el 30 de junio de 2027, pero desde Chamartín ya estarían trabajando en ampliar dicho acuerdo.

Fuentes próximas a Brahim confirmaron a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' que el acuerdo para ampliar su contrato hasta el 2030 está cerrado, pero el club pide que sean discretos y ellos quieren respetar ese acuerdo. El club blanco dice que no ha firmado el contrato. La negociación ha sido rápida y fácil, el futbolista ha puesto de su parte y está pactada desde antes de verano.

Según la citada información, Brahim tiene ofertas de Europa y de Arabia Saudí. El internacional por Marruecos quiere jugar más, ser más importante, que le den las mismas oportunidades que le dan al resto y no ser suplente por decreto con el Real Madrid. Con Carlo Ancelotti jugaba poco, pero había superado los 800 minutos jugados por estas fechas y ahora, con Xabi Alonso, todavía no ha alcanzado los 500 minutos repartidos en 18 encuentros, en los que ha anotado un gol (Kairat Almaty) y ha repartido dos asistencias (Oviedo y Villarreal).