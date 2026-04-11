El Real Madrid puede quedarse en blanco en el mes de abril

El Real Madrid vive momentos muy complicados y lo que le viene por delante puede ser todavía peor. Y definitivo. La decisión de cesar a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa no ha aportado soluciones, más bien al contrario, pues el salmantino ya ha tropezado hasta en 7 ocasiones, 6 derrotas y un empate en 20 partidos. Números que le convierten en uno de los peores entrenadores de la entidad madridista del siglo XXI y que condenan al club presidido por Florentino Pérez a un año en blanco que se puede certificar en pleno mes de abril. Lo nunca visto.

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 1 - 1 Girona FC de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Llueve sobre mojado y el Real Madrid puede quedarse sin títulos grandes por segunda temporada consecutiva. Ni Liga, ni Champions League, ni Copa del Rey. Este 'drama' puede llegar en apenas cinco días, en los que se pueden evaporar si no de manera matemática, sí virtual, las opciones el campeonato de la regularidad y quedar después fuera de Europa.

El Real Madrid tenía la oportunidad de aferrarse a la Liga si hubiera derrotado al Girona en el partido que abrió la Jornada 31. Pese a que lo hubiera seguido teniendo muy difícil, hubieran hecho afrontar al Barça el derbi contra el RCD Espanyol con solo 4 puntos de ventaja y, al menos, obligado a los azulgranas a no despistarse. Ahora, los de Hansi Flick, como quien dice, podrían salir con jugadores del filial que no cambiaría casi nada .

Pueden quedarse a -9 en LaLiga

Y es que el Real Madrid apenas ha logrado reducir un punto la desventaja y dejarlo en -6 que pueden ser -9 (con 21 puntos por jugar) si los azulgranas derrotan este sábado (18.30 horas) a los blanquiazules en el derbi del Spotify Camp Nou. A partir de ese momento, lo único que quedaría por saber es cuándo conquistaría el título el Barça, con la posibilidad de que fuera en el clásico del próximo 10 de mayo, lo que todavía convertiría en más insoportable esta situación para el madridismo.

Y el próximo miércoles, toca a los de Álvaro Arbeloa rendir visita a Múnich para intentar levantar el 1-2 desfavorable que traen de la ida contra el Bayern de Múnich. Mucho tendrá que mejorar el cuadro blanco si quiere tener opciones y hasta el propio técnico del Real Madrid así lo reconoció en la rueda de prensa posterior al empate contra el Girona. Cuando se juntan Champions y Madrid todo es posible, pero sin el 'factor Bernabéu' y con esta línea descendente, se hace muy difícil ni siquiera planteárselo.

Denís

La afición puede dictar sentencia

Si el Barça gana y el Bayern elimina al Real Madrid de la Champions, los blancos se quedarán sin objetivos a mitades de abril y con un mes y medio de competición por jugar. Un tiempo que se le puede hacer larguísimo, en especial, a un Florentino Pérez que no soporta la derrota y puede sacar la 'guillotina'. Son 3 entrenadores en 2 años (Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa) y el salmantino tendrá razones para temer por su puesto. Se avecinan días muy movidos.

Y ante el Girona ya se pudo apreciar también que el Bernabéu está para pocas bromas. Durante el partido contra el Girona se escuchó desde la grada el cántico "Madrid, échale huevos" y hubo pitadas, más fuertes al final del choque, a pesar de que las intentó tapar la megafonía con el himno a tope. Los nervios están a flor de piel.