El Real Madrid se queda sin huecos

El Real Madrid de Xabi Alonso se quedó sin huecos en el inicio de la temporada 2025/2026, que además supuso el pistoletazo del proyecto del técnico vasco en el Bernabéu. Esto tiene tanto lecturas positivas como negativas. En el primer apartado, la falta de huecos que dejó en defensa ante un Osasuna que solo tuvo una oportunidad al final del partido de mano de Budimir. En el segundo, la cerrazón que encontró el club blanco frente a un cuadro 'rojillo' que se petrificó detrás del 5-3-2. En el medio de ambas, la falta de huecos en un once más competido después de los refuerzos acometidos este verano.

La falta de huecos en defensa

La obsesión inicial del cuadro madridista esta temporada es pasar página con respecto a la vulnerabilidad del curso previo, en el que prácticamente cualquier equipo era capaz de generar peligro a Courtois. Frente a Osasuna, transcurrió casi una hora antes de que el belga entrase en juego. Sus participaciones, hasta ese momento, se redujeron a ser parte del inicio de las jugadas, un cometido que le ha asignado Xabi Alonso, quien quiere que todos sus jugadores sean conscientes de dónde está el balón. El control posicional es una máxima para el vasco.

Según datos de Opta, el Madrid solo concedió dos remates ante Osasuna, el registro más bajo en el debuto de un entrenador en el banquillo blanco desde, al menos, la 2003/2004. Courtois solo tuvo que abortar un centro peligroso de los de Lisci al final del partido. Contribuyó a desbaratarlo Gonzalo, lo que da buena fe del compromiso asumido por la plantilla en las vigilancias. La consolidación de la pareja formada por Huijsen y Militao es la mejor noticia de un arranque liguero en el que a los de Xabi Alonso les faltó chispa en labores ofensivas.

La falta de huecos en ataque

Al nuevo Madrid le gusta tener la pelota. Por lo menos, es la tarea que le encomendarán la mayoría de equipos de LaLiga, que seguirán el útil y necesario planteamiento de Lisci con Osasuna. El italiano, de regreso a Primera División, tras su experiencia con el Levante, fue muy claro: “El equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Es un partido muy diferente a lo que es el resto de Liga. Había que ajustar cosas y ser menos agresivos, para el próximo encuentro -frente al Valencia- cambiaremos cosas. Volvería a hacer el mismo partido porque le hemos hecho difícil el partido al Real Madrid”.

Porque, pese al 71% de posesión del Madrid, las vías de agua que encontró en la defensa osasunista fueron escasas. Su rival montó un mecanismo de ayudas que anuló a la perfección a hombres como Vinicius. Mbappé se tuvo que encargar de resolver el partido por su cuenta con un penalti provocado que el equipo navarro protestó, tanto en sala de prensa como en redes sociales. Los 273 pases que necesitaron los locales para generar tres disparos a puerta dan buena muestra de que este sigue siendo un equipo que está más cómodo con espacio por delante.

La falta de huecos en el once

Por tanto, serán los propios jugadores los que doten de identidad definitiva al sistema flexible de Xabi Alonso, donde las distancias son fundamentales. Es decir, poco hueco delante y detrás, para que cada pérdida se convierta en un robo rápido. Los que mejor entiendan esta idea serán los que salven la máxima que recordó en rueda de prensa el exjugador blanco: "Aquí no hay nadie fijo". De este modo quiere forzar a Vinicius y otros jugadores con vitola de titulares inamovibles para que no se duerman en los cómodos laureles de la pasada temporada.

Siendo cada partido una reválida, algunos han suspendido ya el primer examen. Es el caso de Brahim, al que solo por lo "anímico", un factor que destacó como esencial Xabi Alonso, ha visto cómo Mastantuono le ha superado. El argentino es la gran novedad de este Madrid. Desde su presentación asumió el espíritu canchero que confirmó con un par de regates en el centro del campo. Sin mayor utilidad que ser una carta de presentación en un equipo donde los efectos también son importantes. Sobre todo si se es un recién llegado.

Diferente es el caso de Carvajal, quien en su regreso al Bernabéu, como flamante primer capitán, se preocupó por recuperar el hueco que siempre ha tenido después de superar la indolencia de un Alexander-Arnold que sigue superado por las circunstancias. Todo esto, a la espera de Bellingham, cuyo regreso marcará definitivamente hacia dónde gira un Madrid que, por el momento, se ha quedado sin huecos, con todo lo bueno y malo que ello implica.