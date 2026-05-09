El Real Madrid se queda sin centro del campo antes del Clásico

Álvaro Arbeloa afronta el Clásico con bajas importantes, tras sumar lesionados en los últimos partidos que han reducido su capacidad de maniobra. Valverde es el último en caerse. El club sacó un comunicado tras el segundo round de su pelea con Tchouaméni y confirmó su baja para el Spotify Camp Nou. De esta forma, el Real Madrid llegará a Barcelona con siete bajas aseguradas, y sin centrocampistas: quedan Camavinga, el canterano Thiago y la incógnita de saber qué pasará con Tchouaméni.

El conjunto blanco 'solo' castigó a los dos futbolistas con una gran multa económica, por lo que el francés estará en el Clásico. El Madrid se quitó el marrón de Valverde con el comunicado médico. El uruguayo seguro que no estará en Barcelona.

Courtois

Mendy ha sido el último en caer tras romperse el tendón del recto femoral de la pierna derecha a los pocos minutos de empezar el encuentro ante el Espanyol, y que le va a obligar a pasar por el quirófano. La novedad positiva es la vuelta de Courtois. El meta belga ha dejado atrás una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho que se produjo en el partido de la Champions jugado en Manchester ante el City, que le obligó a retirarse tras jugar el primer tiempo.

Ha sido baja los últimos ocho partidos, de los que el Madrid ha perdido tres y empatado dos para decir adiós a las opciones que tenía de ganar algún título. En esos ocho partidos, Lunin ha encajado 13 goles, aunque el ucraniano no haya sido el problema del bajón del equipo, que no ha estado a la altura. Su juego se ha alejado mucho del nivel de sus futbolistas, principales señalados del fracaso.

Ausencias seguras

Rodrygo, Güler, Militao y Carvajal siguen sus procesos de recuperación, y tampoco estarán junto a la del lateral francés. En los tres primeros casos, la temporada con el Madrid está acabada. Solo Güler tiene opciones de llegar al Mundial, mientras que Carvajal podría jugar los dos últimos partidos para convencer a Luis de la Fuente de que lo incluya en la lista final. Más difícil es que Arbeloa le dé esos minutos que necesita saliendo de otra lesión.

Dani Ceballos y Dan Carvajal, en el banquillo del Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press

Además, a estas bajas aseguradas se sumará la de Ceballos. El centrocampista andaluz tampoco entra en los planes del técnico después del enfrentamiento mantenido hace un par de semanas. No entró en las convocatorias de los partidos ante el Betis y el Espanyol, aunque también arrastra problemas físicos en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Mbappé

Las pruebas médicas a las que se sometió Mbappé descubrieron que está recuperado de los problemas físicos que arrastraba. Se retiró lesionado el pasado 24 de abril en el partido contra Betis, con una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Su presencia en el Clásico está asegurada, aunque podría empezar en el banquillo para evitar riesgos de una recaída que complicaría su presencia en el Mundial.

Las bajas seguras que tendrá Arbeloa son Carvajal, Mendy, Rodrygo, Güler, Militao, Ceballos y Valverde. Esto le deja con 18 disponibles (dos porteros) contando con el canterano Thiago, que se ha sumado a la primera plantilla desde la llegada del técnico salmantino para cubrir la vacante dejada por Endrick.