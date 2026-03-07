El Real Madrid se queda sin blanca: solo 3,4 millones en caja

El Real Madrid optó por no mover ficha en el mercado de fichajes de invierno pese a una muy mala primera mitad de temporada. La afición reclamaba refuerzos, especialmente en el centro del campo, una zona del equipo que no se ha renovado y cuyo rendimiento ha caído notablemente desde las salidas de Luka Modric y Toni Kroos. A ello se suman las numerosas lesiones en defensa. Toda esta planificación deficiente desembocó en una situación crítica el pasado viernes en Vigo, donde Arbeloa tuvo hasta diez futbolistas de baja.

La realidad es que el club presidido por Florentino Pérez tenía muy complicado acudir al mercado por motivos económicos. El Real Madrid contaba con solo 3,4 millones de euros en efectivo a 31 de diciembre de 2025, tal y como reflejan las cuentas publicadas por la entidad. Es cierto que los clubes suelen financiar los fichajes y no dependen únicamente del efectivo disponible, pero la cifra resulta especialmente baja y llamativa. Más aún si se compara con las últimas temporadas, en las que el club blanco se había consolidado como una de las entidades más poderosas económicamente del fútbol europeo.

Un bajón evidente frente a las últimas temporadas

Si se compara la tesorería del club al cierre del año con la existente al inicio del verano aparecen las primeras grandes diferencias. Apenas seis meses antes, el Real Madrid disponía de 175,8 millones de euros, es decir, 172,5 millones más que en diciembre. La explicación principal de esta caída del efectivo está en la fuerte inversión realizada durante el verano, tanto en fichajes como en infraestructuras vinculadas al Santiago Bernabéu.

El club destinó 122 millones de euros a las incorporaciones de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, dos apuestas de futuro que, por el momento, no están teniendo un impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Además, también llegaron Alexander-Arnold —por quien se pagaron 10 millones para adelantar su incorporación un mes— y Álvaro Carreras, a lo que se suma el coste derivado de la destitución de Xabi Alonso.

Alexander Arnold, en un calentamiento con el Real Madrid / EFE

Aunque es relativamente habitual que los clubes lleguen al mes de diciembre con menos liquidez en caja, las cifras de los últimos ejercicios estaban muy por encima de las actuales. En 2024 el Real Madrid cerró el año con 61 millones de euros en tesorería y en 2023 con 190 millones. En esta ocasión, sin embargo, el efectivo disponible se reduce a apenas 3,4 millones.

Los motivos que preocupan a Florentino

Pese a ello, el Real Madrid sigue siendo un club económicamente sólido, aunque es evidente que su margen financiero se ha reducido en las últimas temporadas. Algunas inversiones deportivas que no han ofrecido el rendimiento esperado, el impacto económico que está teniendo el Santiago Bernabéu tras los problemas con los conciertos y el aumento de los costes de la reforma del estadio han limitado la capacidad de maniobra del club en el mercado.

Estadio Santiago Bernabéu / Real Madrid

En este contexto, la entidad blanca registró una cifra de negocio de 571 millones de euros en los primeros seis meses de la temporada, lo que supone 18,5 millones menos que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, los ingresos de explotación también descendieron, pasando de 636 millones a 613. Unos datos que reflejan un ligero retroceso en la evolución económica del club y que ayudan a explicar la prudencia mostrada por el Real Madrid en los últimos mercados de fichajes.