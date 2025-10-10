El Real Madrid y el PSG se entrometen por Gilberto Mora

El mexicano Gilberto Mora está llamando la atención en el Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile. El delantero del Tijuana está considerado un prodigio de 16 años al que el Barcelona sigue desde hace tiempo, al igual que clubes de primera línea advertidos por los scouters del fútbol que no dejan espacio a la improvisación.

Gilberto Mora cumplirá 17 años la próxima semana, por lo que tendrá que seguir un año más en las competiciones de su país, pero los equipos más importantes de Europa ya han puesto el ojo sobre él. Además del Barcelona, el PSG y el Real Madrid se postulan como los principales candidatos a llevarse la puja sin descartar a los equipos de la Premier.

Cotizado

City, Chelsea o Arsenal también están detrás de la cotizada ‘pieza’, cuyo precio de mercado no pasa de los 4,5 millones de euros. Una cantidad simbólica que seguro se irá a las dos cifras en cuanto arranque la puja. Su agente es Rafaela Pimienta y ya ha advertido a los interesados: “Con 15 millones de dólares no me compro ni una pierna de Gilberto Mora”.

Gilberto Mora celebrando un gol ante Marruecos / Andre Penner / AP

El mexicano no deja de ser un buen proyecto de futuro, pero el mercado ha dado un salto en los últimos años en busca de talentos similares con inversiones inferiores de salida. Una vez en la cumbre, son piezas prohibidas. Hay muchos ejemplos que corroboran esta nueva dinámica de mercado de la que ya forma para el joven zurdo mexicano.

Fan del Madrid

Juni Calafat lleva más de un año siguiendo al delantero del Tijuana, pero no es el único cazatalentos que se ha fijado en sus condiciones. El PSG también tiene un equipo de captación que estuvo a un paso de quitarle a Mastantuono el pasado verano. No será solo un problema económico, será el jugador el que decida su destino y tendrá muchos para elegir.

En ese sentido, el Real Madrid podría arrancar con ventaja según desvela Ignacio Ruvalcaba, responsable de las categorías inferiores del Tijuana en ‘ESPN’: “Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el futbol y le encanta ver al Real Madrid..., ojalá lo podamos ver por allá triunfando…. Sí, se ve en el futuro jugando allá, le encanta ver el futbol europeo y creo que tiene calidad para estar en esas ligas. Siempre bromeamos con él, porque es fan del Real Madrid”.