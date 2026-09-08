¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y rival en LaLiga

El Real Madrid empieza marcando terreno en la Champions League. El conjunto blanco resolvió el estreno en su competición fetiche con una importante victoria ante el Inter de Milán, uno de los rivales más desafiantes que le espera en esta fase liga, para llevarse los tres primeros puntos al bolsillo en busca del objetivo de terminar entre los ocho mejores del torneo.

A pesar del susto del tramo final y de las intervenciones de Courtois, el Real Madrid hizo méritos más que suficientes para celebrar la victoria. Los tempranos tantos de Mbappé y Valverde dejaron el partido más que encauzado antes de alcanzar la media hora, y sólo la falta de acierto en la definición impidió un triunfo mucho más abultado.

El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Rayo Vallecano, que pese a su difícil situación por culpa del exilio en Butarque comienza a tomar aire. De la mano de un Camello afilado que ya suma 5 goles en sus 4 primeras participaciones, el conjunto de la franja viene de sumar su primera victoria de la temporada tras imponerse ante el Racing de Santander.

Sergio Camello, celebrando su segundo gol en la victoria por 3 a 2 del Rayo contra el Racing de Santander / EFE/ Kiko Huesca

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en la jornada 5 de LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga, se disputará el próximo sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Bernabéu, estadio con capacidad para 83.186 espectadores.

¿Dónde ver el Real Madrid - Rayo de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de la Champions League entre Real Madrid y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.

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