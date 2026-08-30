¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El Real Madrid sigue sumando buenas sensaciones en su estreno liguero. Con 9 puntos de los 9 posibles, el conjunto blanco encabeza profesionalmente la clasificación de LaLiga EA Sports con el Barça como único perseguidor, y esta jornada intentará dar continuidad a su buen momento con una nueva victoria.

La cómoda victoria ante el recién ascendido Málaga (4-0), sumada a la otra goleada en el Bernabéu contra la Real Sociedad (4-1), permiten a los de José Mourinho espantar todo atisbo de duda generado en su estreno liguero contra el Espanyol. Con Mbappé y Bellingham intratables, los blancos esperan con ansia su próximo desafío con la motivación de sumar 3 nuevos puntos.

El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Real Betis, equipo que ha empezado la temporada con buen pie pero viene de sufrir un durísimo revés. El registro de 6 puntos de los 9 posibles es más que positivo, pero la reciente derrota ante el Levante por un contundente 5-2 podría pesar en lo anímico.

Isco Alarcón conduce un balón durante el Levante-Betis de Liga en el Ciutat de València / AFP7 vía Europa Press

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Betis en la jornada 4 de LaLiga EA Sports?

El partido entre Real Madrod y Betis, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con capacidad para 72.000 espectadores.

¿Dónde ver el Betis - Real Madrid de LaLiga por TV y en directo?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Betis, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.

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