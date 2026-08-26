LALIGA EA SPORTS
¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora juega el Real Madrid contra el Málaga y en qué canal de TV ver la jornada 3 de LaLiga desde España
El Real Madrid ya se prepara para afrontar su próximo desafío en LaLiga EA Sports. Después de encadenar su segunda victoria de la temporada, el conjunto blanco se prepara para poner el broche a su semana maratoniana, en la que ha tenido que disputar tres partidos en cuestión de 7 días.
El estreno del proyecto de Mourinho en el Bernabéu nada tuvo que ver con la sufrida victoria en el campo del Espanyol. Liderado por un estelar Mbappé, autor de tres goles, el conjunto Real Madrid pasó por encima de la Real Sociedad para sumar tres puntos y confirmar el buen arranque del curso.
El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Málaga, equipo que no está viviendo el regreso soñado a la élite. Los 'boquerones' cayeron claramente ante el Atlético de Madrid en su estreno liguero y empataron contra el también recién ascendido Dépor, resultados que les otorgan 1 punto de los 6 disputados hasta la fecha.
¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Málaga en la jornada 3 de LaLiga EA Sports?
El partido entre Real Madrod y Málaga, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 30 de agosto a las 17:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Bernabéu, estadio con capacidad para 83.186 espectadores.
¿Dónde ver el Real Madrid - Málaga de LaLiga por TV y en directo?
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Málaga, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Málaga a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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