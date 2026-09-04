¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por su estreno en la Champions TV y en directo

El Real Madrid ha sufrido el primer revés de la temporada. Después de encadenar tres victorias en los tres primeros partidos de LaLiga, el conjunto blanco se dejó los primeros del curso en La Cartuja contra el Real Betis.

El solitario tanto del recién llegado Parrott y el penalti detenido por Álvaro Valles a Kylian Mbappé terminaron sentenciando a un Real Madrid que hincó la rodilla en el peor momento posible. La derrota llega a las puertas del estreno de los blancos en Champions en una edición en la que las ocho primeras posiciones de la clasificación prometen volver a estar muy caras.

El primer rival del Real Madrid en la Champions League será el Inter de Milán, uno de los equipos más temibles que le esperan en la fase liga. A la espera de lo que suceda este sábado en el desafiante duelo ante el Nápoles, el conjunto nerazzurro ha empezado la temporada como un tiro sumando 6 puntos de los 6 posibles.

Lautaro Martínez es la gran estrella del Inter / MATTEO BAZZI / EFE

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Inter en la jornada 1 de la Champions League?

El partido entre Real Madrid e Inter, correspondiente a la jornada 1 de la Champions League, se disputará el próximo martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Bernabéu, estadio con capacidad para 83.186 espectadores.

¿Dónde ver el Real Madrid - Inter de la Champions League por TV y en directo?

En España, el partido de la Champions League entre Real Madrid e Inter, correspondiente a la jornada 1 de la Champions League, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

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