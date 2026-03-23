El Madrid recurrirá la roja a Valverde y recrudece su guerra contra los árbitros

Ni el triunfo contra el Atlético en el derbi ha apaciguado la cruzada contra los colegiados españoles que mantiene el Real Madrid. La expulsión de Valverde por una entrada sobre Baena será recurrida por el club blanco, según avanzó Marca. Un proceso sin visos de prosperar, pero con el que volverán a mostrar su disconformidad con las decisiones del colectivo que tiene en el punto de mira.

Baena, un agravante en la expulsión

"La última parte del partido viene condicionada por la expulsión. Una expulsión que, sinceramente, por mucho que la vemos, no nos parece expulsión", afirmaba Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, en la televisión oficial del mismo, tras el encuentro. Un cargo que no suele salirse del guion y que ejerció de portavoz tras un partido con varias acciones para el debate.

Una de ellas, con protagonista del Real Madrid. Carvajal se llevó por delante a Llorente en una acción considera como residual por el juez de la contienda. Los futbolistas del Atlético reclamaron amargamente un penalti que sí verían señalado en su contra en la segunda mitad por una acción de Hancko sobre Brahim. "No ha tenido el mismo criterio", lamentó Cardoso tras el derbi.

En el entorno del club blanco, la interpretación es la siguiente: solo cometieron dos faltas y ambas fueron sancionadas. Una con amarilla, de Thiago Pitarch, por un agarrón a Nahuel Molina, y la roja de Valverde. Que la acción del uruguayo fuese con Baena, reviviendo una vieja rivalidad entre ambos, resultó, para un sector, un catalizador de la decisión que Munuera Montero explicó a Arbeloa.

El 'caso Negreira' como coartada

El propio entrenador madridista agradeció el gesto y, según informó El Chiringuito, fue al vestuario de los árbitros tras el encuentro para reiterar el reconocimiento. Sin embargo, el relato oficial del Madrid sigue siendo el mismo. A pesar de los intentos de la RFEF y del CTA por incorporar a la entidad en procesos como el nuevo ordenamiento presentado el pasado martes, la institución se siente perjudicada.

Por eso evita relac

Real Madrid - Atlético de Madrid I La targeta roja a Fede Valverde / LALIGA

ionarse públicamente con cualquiera de los cargos implicados, a lo que considera conniventes de no ir más allá en el caso Negreira, entre otras cuestiones. Una guerra particular que alimentan con lo que consideran como el penalti no señalado de Fermín sobre Ratiu en el Barça 1 - 0 Rayo. La roja de Valverde provoca además que el Madrid vaya a perder a un jugador clave.

El colegiado recogió en su acta la siguiente descripción: "Fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva". Con estos términos, Valverde, pese al recurso que pueda presentar el Madrid, se expone a una sanción de dos encuentros, por lo que se perdería la visita a Son Moix (jornada 30) contra el Mallorca y el duelo frente al Girona del Bernabéu de la siguiente semana.