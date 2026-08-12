El Real Madrid presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27

El Real Madrid ha presentado su tercera equipación para la temporada 2026/27. La camiseta, con una base rosa intenso, "celebra el alcance global del club y la pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas". El conjunto blanco lanza su nueva armadura con un 'guiño' a sus aficionados de todo el mundo.

La camiseta, de la marca alemana Adidas, ya está disponible en las tiendas oficiales del club madridista. La equipación cuenta con varios detalles, como "un estampado que se inspira en los patrones geométricos de la artesanía latina" o "elementos en blanco roto en el cuello en V, los puños, el logotipo de Adidas, el escudo y las tres franjas".

"Celebra el alcance global del club y la pasión compartida"

Asimismo, la tercera camiseta del Real Madrid para este curso está diseñada para un rendimiento de élite. Por ello, integra tejidos ligeros con tecnología 3D que se adaptan al cuerpo y cuenta con la última tecnología climacool+ de Adidas, que permite evacuar la humedad, ayudando a los jugadores a mantenerse frescos.

Con el lanzamiento de esta equipación, el club blanco ya ha anunciado sus tres armaduras para esta temporada, que está a punto de arrancar. La primera luce el característico blanco con tonos rosados en los hombros y verdes en las mangas y en el cuello. Por otro lado, la segunda es completamente verde oscuro, con algún detalle en blanco en la publicidad, los hombros y el cuello.

La tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27 / Real Madrid CF

El Real Madrid podría estrenar la tercera camiseta en uno de sus próximos tres compromisos, todos ellos a domicilio. Los blancos disputan esta noche a las 21 horas el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de A Coruña en Riazor, mientras que el próximo domingo 16 viajan hasta Alemania para medirse al Schalke 04 en el último amistoso de pretemporada.

Su primer encuentro liguero tendrá lugar el sábado 22 de agosto a las 21:30 horas en el RCDE Stadium contra el Espanyol, después de que se aplazara la primera jornada por la presencia de madridistas en las semifinales de la Copa del Mundo.