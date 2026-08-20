El Real Madrid presenta a Konaté: "Fue la primera camiseta que tuve de niño"

El Real Madrid presentó a Ibrahima Konaté como nuevo jugador en una presentación a puerta cerrada. Los blancos ya han implantado este método para los fichajes de esta temporada; tras la de Mourinho y la de Bernardo Silva, la del francés ha seguido el mismo 'modus operandi' de las otras.

El central se reunió en la Ciudad Real Madrid con Florentino Pérez para formalizar su llegada al conjunto blanco en una ceremonia discreta en la sala de juntas, alejada de las tradicionales presentaciones multitudinarias del Santiago Bernabéu ante muchos aficionados.

"La Ciudad Real Madrid acogió el acto oficial de bienvenida de Konaté como jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le recibió en la sala de juntas, donde el defensa firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Tras la firma, Konaté recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 16. Al acto también asistió nuestro presidente de honor, José Martínez Pirri", firmaba el conjunto blanco en un comunicado oficial.

En sus primeras palabras como merengue, Konaté afirmó que lleva muchos años soñando con ser jugador del Real Madrid y explicó una historia de sus primeros recuerdos del conjunto blanco: "Desde que era pequeño, siempre soñé con jugar para este increíble club. Hoy, estoy como en un sueño. Estoy muy feliz de estar aquí. Este club es especial para mí. La camiseta del Real Madrid es la primera que tuve cuando era niño. Fue un regalo de mi hermano mayor.

Konaté grabó un video con los medios del club en la sala donde tienen guardadas las 15 Champions, aunque una de ellas no le hizo especial gracia: "Quiero ganar la Champions League con el Real Madrid y formar parte de la historia de este club. Me siento un poco emocionado; la Champions de París en 2022 jugué la final para el Liverpool", dijo entre risas.

El defensor francés fue el primer fichaje que el Real Madrid anunció para esta nueva temporada. Konaté terminaba contrato con el Liverpool, donde estuvo cinco años. A sus 27 años llega a uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que tendrá la oportunidad de liderar la defensa del club blanco tras una de sus temporadas más flojas de su carrera.

Su primera oportunidad para presentarse oficialmente ante todo el madridismo será este sábado en el primer encuentro de Liga ante el RCD Espanyol, eso sí, no debutará en casa hasta el siguiente miércoles contra la Real Sociedad. Ese día, el francés pisará por primera vez el Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid.