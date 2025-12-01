El Real Madrid prepara la visita al Athletic con la duda de Asencio

El Real Madrid completó este lunes su primer entrenamiento de cara al partido del miércoles en Bilbao ante el Athletic (19:00 horas CET, -1 GMT), en la que será la cuarta salida seguida en Liga tras tres anteriores de forma consecutiva en las que los de Xabi Alonso no han pasado del empate, perdiendo así el liderato de Liga.

El empate en Girona (1-1) sacó al Real Madrid del liderato, en el que llegó a contar con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, que ahora comanda la tabla con una ventaja de un punto.

Tercer empate seguido en la competición y el conjunto blanco afronta una visita siempre complicada al Athletic con la duda de si podrá reaparecer o no Raúl Asencio.

El central fue baja contra el Girona por una gastroenteritis, de la que ha mejorado y esto le permitió realizar una parte del encantamiento junto al resto de sus compañeros, por lo que, según pudo saber EFE de fuentes del club, su presencia en San Mamés la marcará si puede completar o no el entrenamiento del martes previo al partido.

Los que no estarán aún disponibles son David Alaba y Dean Huijsen, ambos por una sobrecarga muscular, y Dani Carvajal, recuperándose de una artroscopia en la rodilla derecha.

Con estas ausencias y los titulares en Girona, junto a Camavinga, que entró tras el descanso en lugar de Arda Güler, llevando a cabo trabajo de recuperación en el gimnasio, Xabi Alonso lideró el primer entrenamiento de la semana con el objetivo de dar con la tecla para no encadenar el cuarto partido seguido en Liga sin ganar.

Necesita cambiar la dinámica de su equipo el técnico español para salir del peor momento de la temporada, y tiene por delante otro escenario de máxima exigencia. Y en busca de soluciones, Xabi trabajó con los suplentes, a excepción de Camavinga, en Girona en un entrenamiento que, según refleja la web del club, se centró en circulación de balón, presión y finalización a portería.

Un Xabi Alonso que completará la preparación para la visita a Bilbao este martes, cambiando el horario habitual y programando el entrenamiento a las 15:45 horas.