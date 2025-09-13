El Real Madrid prepara una denuncia a la FIFA por los arbitrajes

En Madrid terminaron muy enfadados tras ganar a la Real Sociedad. Los blancos sumaron los tres puntos, pero sufrieron más de la cuenta tras ver como Huijsen se marchaba expulsado en la primera parte. Una roja directa que no entendió ningún jugador merengue, ni Xabi Alonso que se volvió loco en la banda.

La expulsión es muy rigurosa. El futbolista de la Real Sociedad se marchaba en dirección a portería y Huijsen lo paró con falta. Gil Manzano no dudó y lo expulsó, pero el central le afirmaba que él no era el último defensa ya que Militao estaba cerca para poder cortar la acción. A pesar del cabreo merengue, Gil Manzano no cambió su decisión y tampoco fue al monitor a revisar la imagen.

Huijsen se marchó expulsado en Anoeta / Agencias

Para Real Madrid TV fue el motivo perfecto para volver a cargar en contra de los árbitros, como en las últimas dos temporadas. La propia televisión anunció que los blancos estaban preparando un dosier con los arbitrajes de esta temporada y la anterior para enviárselo a la FIFA y que tome nota de lo que está sucediendo a nivel arbitral en España.

La cacería de brujas madridista con los colegiados sigue sin tener límite. Durante las últimas dos temporadas se han pasado criticando con contundencia a todos los colegiados que iban a arbitrar al Madrid y denominando a la liga española como: "Mugrienta Liga Negreira". Ahora, el Real Madrid prepara una denuncia porque se sienten perjudicados por el Comité Técnico de Árbitros, que por cierto cambió por completo esta temporada.

Siguen las críticas a los árbitros

Además, justo al terminar el encuentro, la televisión oficial del club blanco recordó rápidamente una noticia de la agencia EFE del 2023 donde se explicaba como Negreira le habría aconsejado al Barça 'cuidar' a Gil Manzano. Una más en su cruzada contra los árbitros.

El árbitro no es del agrado de los blancos por algunos incidentes que ha tenido arbitrándolos. En la temporada 2023-24, el colegiado pitó el final del encuentro dos segundos antes de que Jude Bellingham rematará un balón dentro de la portería del Valencia en Mestalla. El encuentro estaba empatado y ese gol hubiese supuesto la victoria merengue.