El Real Madrid pone el ojo en la joya del Porto... y su presidente aparece en Madrid

El mercado del Real Madrid podría guardar todavía una última sorpresa. Cuando todo apuntaba a que el club y José Mourinho daban por prácticamente cerrada su plantilla, un nuevo nombre ha irrumpido con fuerza en la agenda del conjunto blanco.

Según informa el periodista Ben Fernandes, el Real Madrid está muy interesado en Victor Froholdt, centrocampista danés del Porto. El futbolista, de solo 20 años, se ha convertido en uno de los grandes talentos del fútbol portugués y cuenta con una cláusula de rescisión de 85 millones de euros.

Froholdt llegó al Porto en el verano de 2025 procedente del Copenhague por 20 millones de euros más dos en variables y firmó hasta 2030. En apenas una temporada, su valor se ha disparado hasta los 50 millones de euros, según Transfermarkt, convirtiéndose en el futbolista más valioso de la liga portuguesa.

Victor Froholdt, durante un partido con el Porto contra el Benfica / EFE

Villas-Boas, en Madrid

El interés del Real Madrid cobra todavía más fuerza por otro movimiento que no ha pasado desapercibido. André Villas-Boas, presidente del Porto, ha estado en Madrid durante los últimos días.

La presencia del máximo dirigente del conjunto portugués en la capital española alimenta las especulaciones sobre posibles contactos relacionados con el mercado. No existe confirmación de que su viaje esté directamente vinculado a Froholdt ni de que haya mantenido una reunión con el Real Madrid por el futbolista, pero su presencia llega precisamente cuando el nombre del danés comienza a relacionarse con el conjunto blanco.

Una de las revelaciones del Porto

El centrocampista fue una pieza fundamental en el equipo dirigido por Francesco Farioli, que conquistó la Liga portuguesa con autoridad. Froholdt disputó prácticamente toda la temporada y terminó con ocho goles y siete asistencias en todas las competiciones.

Su impacto no se limitó al campeonato. También tuvo un papel importante en la Europa League y cerró la temporada como uno de los futbolistas más destacados del conjunto portugués.

Su rendimiento ya había llamado la atención de José Mourinho durante su etapa en el Benfica. El técnico portugués habló entonces en términos muy positivos del joven danés, hasta el punto de que sus palabras tuvieron repercusión en Dinamarca. Ahora, con Mourinho sentado en el banquillo del Real Madrid, el nombre de Froholdt vuelve a aparecer relacionado con el entrenador.

El Porto gana la supercopa de Portugal / Instagram @denizgul_9

Y el danés no ha tardado en demostrar que lo ocurrido la pasada temporada no fue casualidad. El pasado 1 de agosto, en la Supertaça portuguesa ante el Torreense, Froholdt marcó el único gol del partido y dio al Porto un nuevo título. Fue además elegido hombre del partido.

Por ahora, el Real Madrid estudia la situación y Froholdt aparece como una opción que gusta especialmente a Mourinho. El Porto, mientras tanto, tiene claro que no será sencillo desprenderse de una de sus grandes joyas: quien quiera llevárselo deberá acercarse a los 85 millones de su cláusula.