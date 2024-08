El gran problema al que se enfrenta el Madrid

La plantilla del Real Madrid 2024-25 tiene 21 jugadores, 19 de campo, dos futbolistas menos que la temporada pasada, pero tendrá que jugar tres competiciones más. La marcha de Kroos, Nacho, Joselu y Kepa han sido cubiertas con las llegadas de Mbappé y Endrick. Dos delanteros a cambio de un portero, un defensa, un medio y otro atacante que dejan el plantel blanco con cuatro fichas sin cubrir.

Mbappé, el fichaje estrella del Real Madrid / Efe

El problema al que se enfrenta Ancelotti es el de las lesiones. La temporada pasada perdió tres jugadores, dos muy temprano, Courtois y Militao, pero tenía relevos de garantías como demostraron Lunin y Rudiger, además de Nacho cuando Alaba se rompió antes de final de año con Tchouameni como recurso.

Camavinga, primer lesionado

El curso ha empezado con la mala noticia de la lesión de Camavinga, que estará dos meses como mínimo de baja en la línea más débil del equipo, el centro del campo. Eso deja el plantel en 18 jugadores de campo para los primeros 12 partidos de este arranque de temporada. El italiano debe hacerse cruces para que no se sumen más jugadores a la enfermería como sucedió hace un año.

Camavinga estará dos meses de baja / Efe

A esto se suma la manera particular que tiene Ancelotti de gestionar el equipo. Es de los que apuesta siempre por los mismos en cada partido. Le da lo igual el nombre o el caché del rival, que apenas hace rotaciones o da descansos salvo que sea por fuerza mayor. No le gustan los cambios salvo introducir pequeños matices tácticos cuando algo no funciona. Es de ideas fijas y las defiende a capa y espada escudado en que funcionan.

Confía en los mismos

El ejemplo puede ser Rodrygo, al que mantiene en el once contra viento y marea. Le da lo mismo que los datos demuestren que no es efectivo. El brasileño marcó 10 goles en los 28 partidos que fue titular en Liga como delantero centro del Real Madrid la temporada pasada. Brahim, por ejemplo, hizo ocho goles en 18 partidos. Datos insuficientes para el italiano que valora otras cosas como el compromiso defensivo, algo también cuestionado porque el marroquí se esforzó tanto como el brasileño en el juego sin balón.

La temporada va a ser larga. Si el Real Madrid triunfa en todas sus competiciones podría jugar más de 70 partidos y con esa falta de relevos con una plantilla corta, podría pasarle factura en la recta final cuando se juegue los títulos. El año pasado salvó con nota ese supuesto bajón, e hizo una temporada regular aunque hubo jugadores que llegaron tocados al final como Bellingham, Rudiger o Valverde, tres fijos que lo jugaron casi todo.