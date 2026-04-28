REAL MADRID
El Real Madrid pide 60 millones por Gonzalo
Según informa el Diario As, el delantero podría salir este verano, pero la cantidad que solicitan el conjunto blanco es inalcanzable para muchos de sus pretendientes
Irrumpió como una de las sensaciones del pasado Mundial de Clubes y se ganó un hueco en el Real Madrid de Xabi Alonso a base de goles. La aparición de Gonzalo García apuntaba a ser una de las grandes noticias de la temporada para el conjunto blanco, pero finalmente no fue así.
A pesar de demostrar su buen nivel cuando estuvo sobre el césped, la falta de oportunidades a causa del monopolio de Kylian Mbappé en el ataque madridista ha terminado relegando al canterano a un segundo plano. Para Xabi siempre fue una alternativa, hasta el punto de estar por delante de Endrick y forzar la salida en forma de cesión del brasileño en invierno.
Sin embargo, entre marzo y abril, a pesar de la ausencia en varios partidos de Mbappé por lesión, Gonzalo apenas ha disputado un encuentro como titular y se ha quedado sin jugar un solo minuto hasta en 7 ocasiones. Una situación complicada para el delantero, que podría del club este verano.
El Real Madrid cuenta con recuperar a Endrick y el brasileño aspira a tener mayor protagonismo. Con una delantera en la que apenas hay rotación, las oportunidades para los secundarios son escasas, lo que ha provocado que el club esté dispuesto a escuchar ofertas por el canterano.
Eso sí, sacar a Gonzalo del Real Madrid no será precisamente barato. Según informa el Diario As, el equipo que preside Florentino Pérez valora al delantero en 60 millones de euros. Una cantidad significativa y difícil de alcanzar para casi cualquier club de Europa, salvando los millones de la Premier League.
Gonzalo ya ha atraído la atención de equipos de Italia y desde Alemania también se apunta al Borussia Dortmund como uno de sus pretendientes. La oferta que se plantea el conjunto germano sería de 30 millones de euros, muy lejos de la cifra que haría que el Madrid se plantease la negociación.
El '16' de los blancos ha disputado un total de 34 partidos entre todas las competiciones, aunque solo 12 han sido como titular, marcando 6 tantos y repartiendo 2 asistencias entre todas las competiciones.
El jugador también tendrá mucho que decir en la decisión que se tome este verano. Si el club no puede garantizarle oportunidades de calidad en el primer equipo, el delantero de 22 años tendrá que replantearse su futuro. Son muchos los equipos que aspiran a llevarse al atacante, pero pocos los que pueden pagar los 60 millones que pide, al menos inicialmente, el Real Madrid.
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