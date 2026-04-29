El Real Madrid pesca en la cantera de moda

‘La Fábrica’ se ha convertido en una pasarela de talento y negocio. Una combinación que lleva al club blanco a captar promesas de todo el panorama estatal. Su último foco está en la cantera del Betis, un fútbol formativo del que han salido el vigente campeón de la Copa del Rey Juvenil y uno de los referentes de LaLiga Futures.

Manu Navarro, pichichi del Cadete A, es el último elegido para recalar en Valdebebas, según ha adelantado ‘ESPN’. Son días de actividad frenética en el fútbol formativo, con muchos jugadores decidiendo un futuro que cada vez tiene más actores. Navarro es uno más dentro de esta espiral.

El delantero ganó peso con la llamada de la selección española sub-16 en febrero para disputar el Torneo de Desarrollo de la UEFA. Al mismo tiempo, su compañero Tiago Polo acudía con la sub-15, mientras que Bruno Fernández, del Cadete B, hacía lo propio con este combinado.

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Manu González, Óscar Masqué, Emmanuel, Morante o Rodrigo Marina son algunos de los nombres propios que han sobresalido en los últimos escalones del fútbol formativo bético esta temporada. La evolución de Manu Navarro ha sido constante: es un delantero potente, que sabe utilizar muy bien su cuerpo, en una línea similar a la de Jacobo Ortega, una de las sensaciones de la cantera del Real Madrid este curso.