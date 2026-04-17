En directo
YOUTH LEAGUE
Real Madrid - Paris Saint-Germain, en directo: semifinales de la Youth League, en vivo
Los blancos se juegan un pase a la gran final de la competición europea juvenil
Minuto 26 (0-0)
Mónologo del Real Madrid en estos primeros 26 minutos. La sensación de dominio blanco es total. El PSG sufre mucho en defensa y James ha sido el gran protagonista salvando hasta tres ocasiones claras de gol
Minuto 21 (0-0)
Primera llegada del PSG. Remate de Lucea de cabeza que se marcha muy desviado de la portería del Madrid
Minuto 20 (0-0)
Amarilla para Jacobo Ortega tras cortar una contra con una falta clara. Primera del partido
Minuto 19 (0-0)
El PSG es un flan en defensa. Otra gran jugada del Real Madrid que termina con una buena mano de James. Lo intentó Aguado con un latigazo cruzado
Minuto 16 (0-0)
Otro error tremendo en defensa del PSG. Jacobo se avanzó ante todos para llevarse el balón y meter un remate cruzado que ha rozado el palo izquierdo de la portería de James
Minuto 15 (0-0)
Pedían penalti los jugadores del Real Madrid, pero el árbitro inglés decide no acudir al VAR a revisar la acción. Sigue todo 0-0
Minuto 13 (0-0)
Otra llegada perillosa del Real Madrid. Error tremendo en defensa del PSG que intenta aprovechar Jacobo pero choca con el portero. El árbitro ha indicado falta en ataque del Madrid
Minuto 10 (0-0)
Falta dura de Assab sobre Cestero. Se queda sin tarjeta la entrada del interior marroquí
Minuto 8 (0-0)
Otro disparo duro desde fuera del área de Ciria que termina desviando James a córner con los dedos
Minuto 7 (0-0)
Fortea, Joan Martínez, Valdepeñas, Aguado, Cestero y Yáñez han entranado con el primer equipo esta temporada. Incluso alguno de ellos ha llegado a debutar bajo las órdenes de Arbeloa o Xabi Alonso
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