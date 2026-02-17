Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Champions League Femenina

Real Madrid - París FC: horario y dónde ver la vuelta de los playoffs de la Champions Femenina por TV y en directo

A qué hora juega el Real Madrid contra el París FC y cómo ver la Champions Femenina desde España

El Real Madrid se enfrenta al París FC este miércoles 18 de febrero en los playoffs de la Champions Femenina

El Real Madrid se enfrenta al París FC este miércoles 18 de febrero en los playoffs de la Champions Femenina / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Real Madrid recibe al París FC en el Estadio Alfredo Di Stéfano este miércoles 18 de febrero en el marco del partido de vuelta de los playoffs de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada se preparan para el tercer asalto contra las parisinas en la presente temporada con el billete hacia los cuartos de final en juego.

El conjunto blanco afronta la vuelta de la eliminatoria con la balanza ligeramente inclinada a su favor gracias al 2-3 con el que saldaron su compromiso en París. Los tantos de Weir, Athenea y Linda Caicedo otorgan al Real Madrid una valiosa ventaja de cara al partido más decisivo de la serie, en el que además contarán con el apoyo del público a su favor.

El ganador del cruce entre Real Madrid y París FC conseguirá uno de los cuatro billetes en juego hacia los cuartos de final, ronda en la que ya esperan los cuatro mejores clasificados de la fase liga. En el caso particular de blancas y parisinas, el rival al que se enfrentarían en la antepenúltima ronda del torneo será el FC Barcelona.

Imagen del partido

Imagen del partido / AFP7

¿A qué hora es el Real Madrid - París FC de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y París FC, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League Femenina, se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano este miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver por TV el Real Madrid - París FC de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y París FC de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

