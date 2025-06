Real Madrid - Pachuca: alineaciones probables del partido del Mundial de Clubes

Después del empate ante el Al-Hilal en el debut en el Mundial de Clubes, el Real Madrid está obligado a ganar si no quiere complicarse la vida aún más. El equipo de Xabi Alonso se verá las caras este domingo 22 de junio a las 21.00 horas con el Pachuca mexicano con la necesidad de sumar los tres puntos.

El Bank of America Stadium, situado en Charlotte (Carolina del Norte), será el escenario del segundo duelo de la temporada entre el conjunto blanco y los 'tuzos', pues ya se enfrentaron en la final de la Copa Intercontinental. Ambos conjuntos llegan tras tropezar en la primera jornada de esta nueva competición, pero con el hambre de conseguir la primera victoria.

Pese a la decepción del estreno del pasado miércoles, se espera que Xabi Alonso confíen en los mismos once de inicio. La defensa estará formada por los dos fichajes estrella, Huijsen y Alexander-Arnold, que estarán acompañados por Fran García y Raúl Asencio. El central canario ya está recuperado del proceso febril y podrá salir como titular.

En el centro del campo se espera que estén Valverde, Tchouameni y Bellingham. Finalmente, en la delantera seguirá el canterano Gonzalo García en la punta de ataque, tras su buena actuación ante el A-Hilal saudí. El madrileño anotó el gol que abrió la lata y fue designado como mejor jugador del partido.

Xabi Alonso no podrá contar con Kylian Mbappé. El delantero francés fue hospitalizado por un cuadro de gastroenteritis aguda que ya le impidió jugar el primer encuentro del Mundial. Aunque el pasado jueves ya recibió el alta médica, todavía no está 100% recuperado y no tampoco parece que vaya a estar disponible para el siguiente la última jornada de la fase de grupos ante el Salzburgo. Las demás bajas del Real Madrid son Endrick, Carvajal, Mendy, Camavinga, Alaba, Militao y Rüdiger.

Por su parte, el Pachuca llega a este partido ante el Madrid después de empezar el Mundial de Clubes con una derrota. Los mexicanos sucumbieron ante un rival de nivel bajo como el Salzburgo ante el que cayeron por 1-2. Esta derrota puso las clasificación a octavos de final muy cuesta arriba para los de Jimmy Lozano, pero todavía mantienen sus opciones.

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinicius Jr.

Pachuca: Carlos Moreno; Bryan González, Gustavo Cabral, José Castillo, Mauricio Isais; Erick Sánchez, Nelson Deossa, Jesús Hernández; Érick Gutiérrez, Oussama Idrissi, Salomón Rondón.