Real Madrid - Oviedo: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Tras la derrota en el Clásico, el Real Madrid vuelve este jueves al Santiago Bernabéu para recibir al Real Oviedo en un ambiente completamente enrarecido. El conjunto blanco afronta el partido con LaLiga ya perdida matemáticamente después de que el Barça certificara el título tras imponerse en el duelo directo, levantando el campeonato en la cara de su eterno rival y dejando al madridismo sumido en una enorme decepción.

El equipo de Álvaro Arbeloa encara así un final de temporada muy duro, marcado por la sensación de fracaso tras quedarse también fuera de la Champions y cerrar el curso sin títulos. El Bernabéu prepara una noche de máxima tensión y se espera una sonora pitada contra el equipo después de una campaña muy por debajo de las expectativas generadas el pasado verano.

Álvaro Arbeloa, en el Camp Nou / Valentí Enrich

En lo deportivo, el gran señalado por la grada será Kylian Mbappé tras volverse a perder un partido clave. El francés lleva un final de temporada muy desconectado del madridismo y pensando más en el Mundial que en su club. El Madrid empieza ya a mirar hacia la próxima temporada, mientras crecen las dudas alrededor del proyecto deportivo y del futuro de algunas piezas importantes de la plantilla.

Enfrente estará un Real Oviedo ya descendido matemáticamente a Segunda División. El conjunto asturiano afronta el choque sin presión competitiva, aunque con el orgullo de competir en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español. Pese a su delicada situación clasificatoria, el Oviedo intentará aprovechar el clima de tensión del Bernabéu para cerrar la temporada con una imagen positiva.

Horario del Real Madrid - Oviedo

El partido entre Real Madrid y Oviedo se disputa el jueves 14 de mayo de 2026, a partir de las 21:30 horas (horario peninsular español) en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid - Oviedo

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN. Como es habitual, también podrás seguir todo lo que ocurra en el partido a través de SPORT, con la narración en directo, la crónica y las reacciones tras el choque.