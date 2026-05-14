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Real Madrid - Oviedo, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto de la jornada 36ª de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Oviedo desde el Bernabéu

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Vinicius, en el partido ante el Oviedo / Juanjo Martín / EFE

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