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LALIGA EA SPORTS
Real Madrid - Oviedo, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la jornada 36ª de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Oviedo desde el Bernabéu
M.41 (0-0) | La parada de Aarón Escandell a Brahim
Sacó un pie prodigioso el meta de Carcassent
M.39 (0-0) | La afición blanca aplaude la ocasión del Oviedo
El colista ha tenido la mejor ocasión del primer tiempo. Ver para creer.
M.38 (0-0) | ¡La que ha tenido Nacho Vidal!
Solo ante Courtois su disparo desde muy cerca se fue alto. No estaba en fuera de juego, hubiera valido.
M.34 (0-0) | Vinicius y Camavinga buscaron la redención sin éxito
Ocasión primero del brasileño, y después, del francés. Pero sigue en blanco esta noche el Real Madrid..
M.32 (0-0) | Otra ocasión de Brahim
El más activo del ataque del Real Madrid. Disparo intencionado en la frontal que sale alto.
M.31 (0-0)
Acción individual de Mastantuono, encuentra a Vinicius, pero Nacho Vidal se la quita al brasileño.
M.29 (0-0)
Nos acercamos a la media hora y poca cosa en lo deportivo. Dos ocasiones del Real Madrid y poco más.
M.27 (0-0) | El vídeo de la discusión de Florentino
Le advierten que está saliendo por los videomarcadores, pero ahí sigue:
M.25 (0-0) | También hay pitidos a Camavinga
En una acción donde el francés no ha sabido qué hacer con el balón. Está descentrado y lo del Mundial yz es el mazazo que le faltaba.
M.23 (0-0)
Escandell detiene en dos tiempos el disparo de Brahim.
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