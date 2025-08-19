DIRECTO
REAL MADRID
Real Madrid - Osasuna, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
Sigue en vivo hoy el partido entre el Real Madrid y Club Atlético Osasuna correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
La oportunidad para ver a los fichajes
Más allá de Mastantuono, el partido de esta noche será la oportunidad para que la afición pueda ver en el Bernabéu a los nuevos fichajes. Alexander-Arnold, Huijsen y Álvaro Carreras apuntan al once titular, mientras que el argentino podría tener algunos minutos.
La posible alineación indebida de Mastantuno
El Real Madrid decidió inscribir a su nuevo fichaje, Franco Mastantuono, con ficha del Castilla. El objetivo del club blanco era liberar una ficha para tener la posibilidad de acometer una nueva incorporación. Sin embargo, con este movimiento podría estar incurriendo en un fraude de ley, tal y como han apuntado diferentes juristas como Miguel Galán. Aun así, el Osasuna no tiene intención de denunciar a los blancos por alineación indebida.
Alineaciones probables
Teniendo en cuenta las bajas del Real Madrid, se espera que Militao parta como titular en el eje de la zaga. Estos son los once probables de Madrid y Osasuna para su debut en LaLiga 2025/26:
- Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.
- Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz; y Budimir.
La convocatoria del Real Madrid
Xabi Alonso contará con dos novedades en la convocatoria: Franco Mastantuno y Valverde, que vuelve después de estar ausente en el partido ante el Tirol. En cambio, Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick no estarán disponibles por lesión y Antonio Rüdiger cumplirá su sexto partido de sanción por la lamentable escena en la final de la Copa del Rey.
La pretemporada del Real Madrid
El cuadro dirigido por Xabi Alonso volvió a los entrenamientos el pasado 4 de agosto. Desde entonces, han podido jugar dos partidos. El primero fue ante el Leganés a puerta cerrada y el segundo fue contra el WSG Tirol. Los blancos se impusieron al conjunto austríaco por 0-4.
Un partido rodeado de polémica
La disputa del encuentro entre el Real Madrid y el Osasuna lleva envuelto de quejas por parte de los blancos desde hace más de un mes. El club madrileño pidió aplazar el partido al tener a penas dos semanas de pretemporada a causa del Mundial de Clubes. Sin embargo, tanto LaLiga como el juez único de Competición rechazaron la solicitud.
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Operación Szczesny en el Barça
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Barça confirma una 'pelea' con LaLiga por los asientos VIP
- El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono
- El Barça se explica: los detalles del aval y la masa salarial del club
- Dilema en el Barça con una venta de última hora de Casadó