Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

REAL MADRID

Real Madrid - Osasuna, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

Sigue en vivo hoy el partido entre el Real Madrid y Club Atlético Osasuna correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26

Mbappé y Vinicius, durante un partido del Real Madrid

Mbappé y Vinicius, durante un partido del Real Madrid / EFE

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas