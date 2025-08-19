Real Madrid - Osasuna, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

La posible alineación indebida de Mastantuno

El Real Madrid decidió inscribir a su nuevo fichaje, Franco Mastantuono, con ficha del Castilla. El objetivo del club blanco era liberar una ficha para tener la posibilidad de acometer una nueva incorporación. Sin embargo, con este movimiento podría estar incurriendo en un fraude de ley, tal y como han apuntado diferentes juristas como Miguel Galán. Aun así, el Osasuna no tiene intención de denunciar a los blancos por alineación indebida.