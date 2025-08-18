Real Madrid - Osasuna: a qué hora y dónde ver el partido de LaLiga por TV, online y en directo

El Real Madrid y el Osasuna cierran la primera jornada de la Liga 2025-2026. Este será el primer partido de Xabi Alonso como técnico del conjunto blanco en la competición doméstica y ante la afición madridista, por lo que será importante empezar con buen pie para encarar esta nueva etapa en la entidad madrileña.

La temporada pasada terminó con un regusto amargo para ambos clubes. Mientras que el Madrid quedó segundo en la clasificación y no logró hacerse con ninguno de los tres grandes títulos, el Osasuna se quedó a las puertas de entrar en Europa. El conjunto dirigido ahora por Alessio Lisci, quedó en novena posición con 52 puntos, los mismos que el Rayo Vallecano, que quedó por delante debido al 'gol average'.

Ahora es momento de hacer borrón y cuenta nueva. No obstante, la pretemporada que han hecho las dos plantillas no ha podido ser más diferente. El Osasuna ha disputado cinco partidos amistosos en los que perdieron contra el Huesca (0-2), Real Sociedad (4-1) y Racing (0-1); empataron ante el FC Lorient (1-1) y ganaron contra el Mirandés (3-0).

El Madrid, por su parte, llegó hasta las semifinales del Mundial de Clubes, por lo que, sobre el papel, ha tenido menos tiempo para preparar el inicio de curso. Los blancos viajaron hasta Austria la semana pasada para enfrentarse al WSG Tirol donde golearon por 0 goles a 4 con los tantos de Éder Militão, Rodrygo y el doblete de Kylian Mbappé. Además, los de Xabi Alonso, previamente, disputaron un partidillo de entrenamiento contra el Leganés a puerta cerrada que acabaron ganando 4 a 1 tras remontar el gol inicial de Sule El Haddadi.

HORARIO DEL REAL MADRID - OSASUNA

El último partido de la primera jornada de la Liga entre el Real Madrid y el Osasuna se disputará este martes 19 de agosto a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - OSASUNA

El estreno del Real Madrid y el Osasuna en la nueva edición de la Liga podrá verse en directo en España a través de DAZN.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.