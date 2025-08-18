Real Madrid - Osasuna: alineaciones probables del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid vive este martes, 19 de agosto, su debut en Liga. Será a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El encuentro que cierra la primera jornada y que el conjunto blanco intentó aplazar sin éxito después de judicializar lo que consideró como un periodo insuficiente de descanso y pretemporada tras el Mundial de Clubes.

El Real Madrid - Osasuna tiene muchos alicientes. Supondrá el debut de de Xabi Alonso en el Bernabéu, después de que sus primeros partidos transcurriesen en territorio estadounidense con el citado torneo al que los madridistas llegaron hasta semifinales. Hasta el 0-4 contra el PSG sacaron conclusiones positivas, pero ese duelo bajó a la tierra al técnico vasco.

Una de las primeras incógnitas que resolverá Xabi Alonso es el esquema con el que arranca la reconquista del título. La idea en los dos amistosos que el Madrid ha jugado en pretemporada, uno cerrado frente al Leganés, y otro abierto frente al Tirol -ambos saldados con victoria- ha sido apostar por el 4-3-3 con el que Ancelotti jugó la mayoría de encuentros del curso anterior.

Xabi Alonso renunciaría, así, al esquema de cinco atrás al que podría volver durante el propio partido frente a Osasuna o en otros combates. Si algo ha demostrado hasta el momento, en su corto periplo en el banquillo del Madrid, es que tiene flexibilidad táctica -y hombres para hacerlo-. En este esquema de cuatro atrás, Courtois será un fijo. La pareja de centrales de inicio también está clara: Militao y Huijsen, para dar claridad en la salida de balón.

En los laterales, los dos presumibles titulares cotizan en sentidos distintos. Mientras que Carreras ha aterrizado con solvencia, poniéndose por delante de Fran García y un Mendy para el que todavía pasará tiempo antes de volver a los terrenos de juego, Trent Alexander Arnold no ha sido capaz, ni en el Mundial de Clubes ni en pretemporada, de mostrar el descaro que le llevó a ser uno de los jugadores destacados del Liverpool.

En la medular, Valverde volverá a ser fundamental, después de no estar en Austria por una sobrecarga. La idea de Xabi Alonso esta temporada es que el uruguayo entre en las rotaciones. Tchouaméni y Güler, el encargado de dirigir el juego esta temporada, le acompañarán. Por delante, el tridente lo conformarán Mbappé como delantero centro, Vinicius tirado a la izquierda y en la derecha habrá pelea entre Brahim y Rodrygo.

Entrenamiento de Osasuna, previo a viajar a Madrid para enfrentarse al club blanco. / CA OSASUNA

Estreno de Lisci con Osasuna

El brasileño resurgió ante el Tirol con un gol, gracias a una asistencia de Mbappé, y ha pasado toda la semana reivindicando su pertenencia al conjunto blanco en redes sociales. Quiere de este modo cerrar la puerta hacia una salida, pero es consciente de que tendrá que mejorar mucho la versión de la pasada campaña para ser un fijo, como antaño, en el once de un Xabi Alonso que no se pliega a las jerarquías.

Por su parte, Osasuna también vivirá el estreno en los banquillos de Alessio Lisci. El italiano llega a Navarra después de una exitosa campaña con el Mirandés. La única ausencia con el grupo que ha tenido el italiano esta semana es la de Iker Benito. Por lo demás, ha podido trabajar con los habituales como Budimir, uno de los nombres que sonó como refuerzo para la delantera blanca hasta la irrupción de Gonzalo.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - OSASUNA

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola, Moi Gómez, Aimar Oroz; y Budimir.