Real Madrid - Olympique de Marsella: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League y el Real Madrid debuta en la primera jornada de la competición contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

La temporada pasada terminó con una dura eliminación del conjunto blanco en los cuartos de final contra el Arsenal, un equipo que no dejó al Madrid reaccionar en toda la eliminatoria y que acabó derrotando contundentemente con un 3 a 0 en el partido de ida y un 1 a 2 en el de vuelta.

Teniendo esto en mente, los de Xabi Alonso buscarán repetir el buen inicio que están teniendo en La Liga, con cuatro victorias de cuatro posibles, para colarse entre los ocho primeros equipos de la 'liguilla' y pasar a octavos de forma directa. Cabe destacar que en el curso pasado los madridistas tuvieron que disputar los 'play-off' contra el Manchester City para pasar de ronda.

Mbappé, junto a Xabi Alonso / AP

Por su parte, el Marsella está en la séptima posición de la Ligue 1 y suma dos victorias y dos derrotas en su arranque liguero. En su caso, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi goleó en su último encuentro al FC Lorient por 4 goles a 0, aunque perdió el anterior por la mínima contra el Olympique Lyonnais.

En este sentido, cabe destacar también que los franceses nunca han conseguido una victoria o un empate en todos los enfrentamientos históricos contra el Real Madrid. En total, se han visto las caras en cuatro ocasiones y las dos últimas veces fueron en la temporada 2009-2010. En aquel entonces se midieron en fase de grupos y ganaron los blancos 3 a 0 en la segunda jornada y 1 a 3 en la sexta.

HORARIO REAL MADRID - OLYMPIQUE DE MARSELLA

El partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella correspondiente a la primera jornada de la 'liguilla' de la Champions League se llevará a cabo el martes 16 de septiembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - OLYMPIQUE DE MARSELLA

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones (M60 O115) y Movistar Liga de Campeones 4 (M180 O276).

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.