Real Madrid - Olympique de Marsella: alineaciones probables del partido de la Champions League

El Real Madrid inicia este martes 16 de septiembre su periplo en la Liga de Campeones 2025/26. El equipo de Xabi Alonso recibirá en el Bernabéu a otro campeón de Europa, el Olympique de Marsella, en un encuentro que se celebrará a partir de las 21.00 horas. Los blancos buscarán una primera victoria para asegurarse tres puntos dentro de una fase de liga complicada.

En este arranque de temporada, el conjunto dirigido por Xabi Alonso no ha brillado tanto en juego, pero sí ha logrado ser efectivo y conseguir resultados para consolidar el incipiente proyecto. Cuatro triunfos consecutivos son los que encadena el conjunto de Xabi Alonso. El último fue el pasado domingo ante la Real Sociedad en un partido sufrido por la expulsión de Huijsen en la primera mitad.

Ahora, el Real Madrid deberá cambiar el chip para afrontar el estreno en la máxima competición continental. El rival será el Marsella, al que se ha enfrentado en cuatro ocasiones, en las que los blancos siempre han ganado a los franceses. El precedente más cercano data de la temporada 2009/10, en un encuentro de la fase de grupos en la que el Madrid se impuso por 1-3.

Dos incógnitas y una sorpresa

Xabi Alonso pondrá sobre el campo un once de garantías con pocas sorpresas para hacer un buen papel en su debut en Liga de Campeones. En la línea defensiva, la única duda está en el lateral derecho. Alexander-Arnold y Carvajal pugnan por el puesto, aunque el inglés parte con más opciones. Uno u otro estarán acompañados por Militao, Huijsen y Carreras.

En la medular, las principales novedades en la convocatoria son Camavinga y Bellingham, que regresan después de sus lesiones. Especialmente sorprendente es el caso del inglés, que ha acortado plazos en la recuperación después de su operación en el hombro izquierdo. De todos modos, ambos partirán desde el banquillo. Tchouameni, Valverde y Güler tienen todos los números de ser titulares.

La mayor amenaza del Real Madrid para este duelo de Champions será Kylian Mbappé, que ya lleva cuatro goles en LaLiga y que está mostrando su mejor nivel desde su llegada a la capital española. Vinicius estará en el flanco izquierdo, mientras que en la otra banda tienen opciones de jugar tanto Brahim como Mastantuono. Las bajas en la lista son Mendy, Rüdiger y Endrick.

El arranque del Marsella

En cuanto al Marsella, su inicio de temporada está siendo algo irregular. El equipo de De Zerbi ha cosechado dos derrotas por la mínima en sus dos partidos como visitante y dos victorias contundentes como local, lo que le sitúa en la séptima posición de la Ligue 1. Aun así, los franceses llegan crecidos tras la victoria del pasado fin de semana ante el Lorient por 4-0. El técnico italiano no podrá contar con el lesionado Igor Paixão y Rubén Blanco y Pol Lirola, que no tienen autorización para jugar.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - MARSELLA

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Olympique de Marsella: Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard, Medina; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.