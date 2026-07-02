El Real Madrid ofrece a Camavinga al Manchester City

Eduardo Camavinga no entra en los planes de José Mourinho. El centrocampista galo ha cumplido su quinta temporada en el Real Madrid, al que llegó con 18 años como una de las grandes esperanzas del fútbol francés. Su trayectoria no ha sido la esperada en la apuesta abierta que hicieron tras pagar 31 millones de euros al Rennes en el verano de 2021.

Sin ofertas

Florentino Pérez ha dejado en manos del técnico portugués el nuevo proyecto de una plantilla que lleva dos temporadas de decepciones. Camavinga es uno de los jugadores descartados por su bajo rendimiento. El trabajo se centra en renovar la medular tras la salida de Ceballos y la llegada de Bernardo Silva. Además, pretende a Enzo Fernández, jugador del Chelsea.

Nadie duda de la calidad del francés, pero su fútbol no fluye. Un jugador irregular y errático en sus funciones creativas, lo que ha llevado al club a ponerlo en el mercado. Son varios equipos los que han mostrado interés por su fichaje, aunque nadie ha hecho una oferta en firme.

Kylian Mbappé, en el banquillo junto a Camavinga / Juanjo Martín / EFE

El Real Madrid habría tomado la iniciativa de buscarle destino, y lo habría ofrecido al Manchester City, según ‘Marca’, con el que ha establecido contactos. Necesitan hacer huecos en la plantilla tomando la delantera ante la inmovilidad del PSG, Arsenal, Chelsea o Newcastle, que han sondeado al jugador pero sin contactar con el Real Madrid.

En manos del jugador

El City está renovando su proyecto tras las salidas de Guardiola, Bernardo Silva o Stones, y con fichajes como Mathys Detourbet, extremo izquierdo del Troyes, por 25 millones de euros. Además, y a falta de oficializarse, pagaría al Nottingham 135 millones de euros por Anderson. También está interesado en Ayyoub Bouaddi, del Lille, y del centrocampista del equipo madridista.

El club blanco tasó su traspaso en 60 millones de euros, 10 más de su valor de mercado (‘Transfermarkt’). Tiene contrato hasta 2029 y su cláusula de salida es de mil millones. Sea como fuere, será el jugador el que decida su destino y, de momento, no está por la labor de abandonar la casa blanca. Sin embargo, en el Madrid existe la esperanza de que la irrupción del City le haga cambiar de opinión.