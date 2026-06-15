El Real Madrid oficializa la salida de Rocío Gálvez

El Real Madrid continúa con la renovación de la plantilla del equipo femenino y ha confirmado este lunes la salida de la defensa internacional Rocío Gálvez, que ha militado en el conjunto blanco desde 2021.

La cordobesa, que militó con anterioridad en Betis, Atlético de Madrid y Levante, se suma a otras jugadoras emblemáticas que han dejado la disciplina del equipo madridista, como la guardameta Misa Rodríguez, la mediapunta escocesa Caroline Weir, la mediocampista Tere Abelleira, la delantera francesa Naomi Feller o la lateral zurda brasileña Yasmin.

"El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Rocío por haber defendido nuestra camiseta durante estas cinco temporadas y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo", indica el club blanco en un comunicado, en el que indica que "es y será siempre su casa" y "le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida".

En estas cinco campañas, Rocío Gálvez, que ha recordado el "orgullo" de haber militado en el Real Madrid, ha jugado 132 encuentros, en los que ha marcado 13 tantos y formó parte de la plantilla que se proclamó campeona mundial en 2023 en Sídney.

Preparan la nueva temporada

Mientras tanto, el Real Madrid ha confirmado hasta el momento fichajes de la alemana Elisa Senss y la portuguesa Andreia Jacinto. Senss, centrocampista de 28 años procedente del Eintracht Frankfurt, aporta solidez defensiva y recorrido, mientras que Jacinto, de 24 años e internacional por Portugal, llega libre desde la Real Sociedad con un contrato hasta 2030 y se presenta como una jugadora versátil y dinámica.

Ambas incorporaciones refuerzan el mediocampo de Pau Quesada y marcan el inicio de una ventana de fichajes enfocada en dar un salto de calidad al proyecto blanco.