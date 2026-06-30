El Real Madrid, obligado a frenar los planes de Mourinho

José Mourinho lleva tiempo diseñando su Real Madrid de cara a la temporada del esperado regreso del portugués, pero los planes han sufrido ahora un parón en seco. La dirección deportiva considera que el grueso del trabajo ya está hecho tras un verano especialmente intenso. El Real Madrid ha realizado una importante inversión para reforzar varias posiciones estratégicas con las incorporaciones de Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Cuatro fichajes solicitados por el nuevo entrenador que han conllevado un gasto de 75 millones de euros además de las primas de fichaje.

En el capítulo de ingresos, el Madrid ha cerrado los traspasos de Víctor Muñoz y Nico Paz, dos operaciones que han permitido recuperar parte de la inversión realizada. Sin embargo, el problema ahora llega con un tema de efectivos. El club prioriza las salidas antes de centrarse en las dos incorporaciones que Mourinho considera prioritarias para completar su plantilla.

José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid. / Richard Sellers/PA Wire/dpa / Europa Press

Para buscar solucionar el embrollo, el técnico ha mantenido conversaciones individuales con los futbolistas de la plantilla en los últimos días para trasladarles cuál será su papel dentro del proyecto y qué espera de cada uno de ellos. El club mantiene una postura prudente al respecto, pero confía en que al menos un par de jugadores salgan del equipo para poder continuar con la planificación diseñada junto al entrenador de cara al mercado.

Bastoni y Enzo Fernández

Mourinho entiende que todavía necesita un central de jerarquía y un centrocampista capaz de marcar diferencias. Los dos nombres que encabezan la lista de deseos son Alessandro Bastoni y Enzo Fernández. El italiano, que estuvo en la agenda del Barça, podría salir por una cantidad que rondaría los 70 millones de euros. En el centro del campo, el argentino es el gran objetivo para dotar de más calidad a una medular que ha sufrido mucho en los últimos cursos. Sin embargo, el Chelsea de Xabi Alonso no pondrá las cosas sencillas y aspira a lograr un traspaso que supere los 120 millones de euros.

Alessandro Bastoni, del Inter, es una de las alternativas para la defensa blanca / DPA vía Europa Press

La hoja de ruta del club parece clara en este momento. Cualquier movimiento dependerá directamente de las salidas que puedan cerrarse durante los próximos días/semanas. El mensaje que manejan en Valdebebas es que no habrá nuevas inversiones importantes si antes no se liberan fichas y masa salarial.

Jugadores que no quieren salir

Mourinho, por su parte, quiere ser tan transparente como de costumbre con los jugadores y explicar personalmente a cada futbolista cuál será su situación antes de que el mercado entre en su fase decisiva.

Entre los casos más delicados aparece el de Eduardo Camavinga. El francés era uno de los nombres que el club contemplaba como posible venta si llegaba una oferta importante, pero el centrocampista no tiene intención de abandonar el Santiago Bernabéu. Está convencido de que todavía puede recuperar un papel protagonista, su prioridad pasa por seguir vistiendo de blanco y pelear por un puesto en el once.

Camavinga quiere seguir en el Real Madrid / EFE

Una situación similar vive Raúl Asencio. El canterano también figura entre los jugadores que podrían abandonar la disciplina madridista para facilitar nuevas operaciones, especialmente en una zaga en la que el club ya cuenta con Huijsen, Militao, Rüdiger y Konaté. En un primer momento, el defensa tampoco estaba dispuesto a salir, pero no se descarta que finalmente acepte un cambio de aires, lo que podría dar vía libre para el fichaje de Bastoni.

Otro nombre que genera expectación en el mercado es Aurélien Tchouaméni. El internacional francés mantiene un gran cartel en Europa y varios clubes siguen atentos a su situación. Una venta del mediocentro supondría un importante ingreso para las arcas del Real Madrid y abriría definitivamente la puerta a la llegada de Enzo Fernández, aunque por el momento no existe ninguna operación cerrada.

Con el mercado todavía por delante, el escenario es evidente. Mourinho ya tiene identificadas las piezas que considera necesarias para completar un equipo capaz de competir por todo, pero la última palabra la tendrá la capacidad del Real Madrid para cerrar salidas. Bastoni y Enzo Fernández esperan acontecimientos.