Real Madrid - Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

El Santiago Bernabéu se pone en modo Champions este martes 20 de enero (21:00) para un Real Madrid–Mónaco con mucho más que prestigio: es jornada 7 de la fase liga y la tabla aprieta. Los blancos llegan 7º con 12 puntos, en plena pelea por meterse en el top-8 que da acceso directo a octavos, mientras que el Mónaco aparece 19º con 9, necesitado de rascar para no descolgarse del ‘playoff’.

El contexto añade picante. Arbeloa afronta su debut en Champions al mando del primer equipo, en plena reconstrucción de sensaciones y resultados. Y el rival no es cualquiera en el recuerdo europeo: Madrid y Mónaco se cruzaron en 2003/04 y el equipo del Principado firmó una de las eliminaciones más dolorosas del madridismo.

Kylian Mbappe ante el Levante / Jose Breton

Sobre el césped, el foco está claro: Mbappé, formado en el Monaco, llega como referencia ofensiva y con números de máximo nivel (nueve goles en esta Champions, su mejor registro en una campaña). Enfrente, un Mónaco que llega invicto en sus últimos cinco partidos de Champions (2V, 3E) y con Balogun encendido (ha marcado en sus tres últimos)

HORARIO DEL REAL MADRID - MÓNACO

El encuentro Real Madrid vs Mónaco, correspondiente a la jornada 6 de UEFA Champions League 2025/26, se jugará este martes 20 de diciembre a las 21:00 horas en el Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - MÓNACO

El encuentro entre el Real Madrid vs Mónaco, correspondiente a la jornada 6 de UEFA Champions League 2025/26, se podrá ver por TV a través de Movistar +.

